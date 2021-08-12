Ученые рассказали, с какими мужчинами женщины чувствуют себя максимально счастливыми

BTC/USD
46129.77
ETH/USD
3229.65
LTC/USD
178.73
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Результаты вернули веру в светлое будущее даже самым
малопривлекательным жителям Университета Флориды. Выяснилось, что те женщины,
которые считали своих мужчин более привлекательными, были постоянно недовольны
своей внешностью. Они сидели на диетах и угнетали свой организм занятиями
фитнесом, чтобы соответствовать своему привлекательному мужчине. Еще их
постоянно мучил страх, что этот более привлекательный мужчина встретит кого-то
более привлекательного.
Отношения (фото из открытых источников)
Зато те женщины, которые были привлекательнее своих мужчин,
чувствовали себя абсолютно счастливыми. Они не мучили себя спортом и диетами, а
также не беспокоились, что их малосимпатичный человек даст деру. То есть вовсю
наслаждались своими стабильными отношениями и своей высокой самооценкой.
Поэтому, когда в следующий раз встретите на улице невероятную красавицу рядом с рядовым мужчиной, не удивляйтесь. Вам мы тоже хотим найти роскошную женщину, которая будет чувствовать себя максимально счастливой рядом с вами.
Напомним, отношения — штука очень хрупкая. Однако порой даже самый крепкий союз можно разрушить с помощью обидных фраз, кинутых невзначай. Психологи рассказали, что нельзя говорить любимому человеку, если хотите сохранить гармонию в отношениях. Ни мужчина, ни женщина не любят, когда их сравнивают с кем-то, особенно с бывшими возлюбленными. Пусть прошлое остается в прошлом. Если вы будете регулярно сравнивать своего партнера с другими людьми, то лишь усугубите конфликты между вами и вызовете у него чувство неполноценности. "Это твоя вина" Если ваш партнер где-то ошибся, то не стоит каждый раз ему об этом напоминать. Лучше подумайте вместе, как найти выход из сложившейся ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости