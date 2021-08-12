Ученые рассказали, с какими мужчинами женщины чувствуют себя максимально счастливыми

Результаты вернули веру в светлое будущее даже самым малопривлекательным жителям Университета Флориды. Выяснилось, что те женщины, которые считали своих мужчин более привлекательными, были постоянно недовольны своей внешностью. Они сидели на диетах и ​​угнетали свой организм занятиями фитнесом, чтобы соответствовать своему привлекательному мужчине. Еще их постоянно мучил страх, что этот более привлекательный мужчина встретит кого-то более привлекательного.

Отношения (фото из открытых источников)

Зато те женщины, которые были привлекательнее своих мужчин, чувствовали себя абсолютно счастливыми. Они не мучили себя спортом и диетами, а также не беспокоились, что их малосимпатичный человек даст деру. То есть вовсю наслаждались своими стабильными отношениями и своей высокой самооценкой.

Поэтому, когда в следующий раз встретите на улице невероятную красавицу рядом с рядовым мужчиной, не удивляйтесь. Вам мы тоже хотим найти роскошную женщину, которая будет чувствовать себя максимально счастливой рядом с вами.

Напомним, отношения — штука очень хрупкая. Однако порой даже самый крепкий союз можно разрушить с помощью обидных фраз, кинутых невзначай. Психологи рассказали, что нельзя говорить любимому человеку, если хотите сохранить гармонию в отношениях. Ни мужчина, ни женщина не любят, когда их сравнивают с кем-то, особенно с бывшими возлюбленными. Пусть прошлое остается в прошлом. Если вы будете регулярно сравнивать своего партнера с другими людьми, то лишь усугубите конфликты между вами и вызовете у него чувство неполноценности. "Это твоя вина" Если ваш партнер где-то ошибся, то не стоит каждый раз ему об этом напоминать. Лучше подумайте вместе, как найти выход из сложившейся ситуации.

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