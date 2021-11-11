Ученые рассказали, почему категорически не стоит возвращаться к бывшим

К сожалению, иногда даже самые крепкие отношения доходят до логического завершения. Но это не значит, что нужно при первой же возможности возвращаться к бывшим. Даже если очень и очень сильно хочется и скучаете вы безумно. Ученые спешат обезопасить вас от этого непродуманного поступка, утверждая, что возвращаться к бывшим вредно для психического здоровья. Об этом сообщает Online Library. Исследование Университета Миссури, опубликованное на страницах американского журнала "Семейные отношения" (Family Relations), сообщает: "Люди, восстанавливающие отношения со своими бывшими, чаще страдают стрессом, психическими расстройствами и депрессией".

Отношения (фото из открытых источников)

В эксперименте приняли участие 545 человек обоих полов, находящихся в отношениях. Ученые замерили уровень стресса и раздражительности. Причем примерно каждый третий разводился, а затем снова сходился с нынешним партнером. Оказалось, что среди этой группы людей самый высокий уровень тревоги. Один из авторов исследования Кейл Монк, доцент кафедры человеческого развития и семейной науки в Университете Миссури, объяснил это так:





В таких нестабильных отношениях участники постоянно переживают стресс, что негативно отражается на их общем психическом состоянии и делает более уязвимыми для психических расстройств. Разумеется, если не знаете, что ждет вас вечером дома – романтический ужин или чемодан у входной двери, – трудно не начать переживать. Так что Монк рекомендует хорошо задуматься: изменятся ли отношения, если вы начнете все сначала, приведут ли к такому же финалу? Если намерение попробовать снова все же перевешивает, то начать примирение лучше с детального обсуждения, что и как вам нужно изменить, а уже потом срывать одежду.





Напомним, рано или поздно в каждой паре может начаться кризис, когда партнеры понимают, что им стало тяжело взаимодействовать друг с другом. В таких ситуациях, важно разобраться в причинах, давших "трещину" в отношениях. Психологи говорят, что чаще всему виной становятся наши повседневные привычки.

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