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Ученые рассказали, как на женщин может влиять повышенный уровень тестостерона

У женщин, которые когда-либо практиковали однополые отношения, уровень тестостерона был выше, чем у тех, кто отдавал предпочтение сексу с мужчинами

сегодня, 22:45
Автор:

Ольга Чародий

Британские ученые исследовали связь между уровнем тестостерона и сексуальным поведением людей. Они взяли образцы слюны у 1,5 тысячи мужчин и двух тысяч женщин. Добровольцы также заполнили специальные анкеты.

Ученые рассказали, как на женщин может влиять повышенный уровень тестостерона

Отношения (фото из открытых источников)

Как пишет Naked Science, участники исследования рассказали о регулярности интимных контактов, об участии в различных сексуальных практиках, количество половых партнеров за последние пять лет и всю жизнь, частоту мастурбаций и опыт использования секс-услуг. 

Средний уровень тестостерона у мужчин — 223,5 пикомоль на литр, у женщин — 37,1. С выборки исключили добровольцев, принимавших гормональные препараты или болели.


Результаты исследования


Мужчины с высоким уровнем тестостерона склонны к сексу с разными партнершами и частой мастурбации. Добровольцы с низкой концентрацией гормона занимались самоудовлетворением более года назад.
У женщин связь тестостерона с частотой мастурбации была выражена заметнее. У женщин, которые когда-либо практиковали однополые отношения, уровень тестостерона был выше, чем у тех, кто отдавал предпочтение сексу с мужчинами. Корреляции между концентрацией гормона и частотой половых контактов не обнаружено.
Нет доказательств, что такое сексуальное поведение вызывает непосредственно тестостерон. Но ученые призвали внимательнее относиться к роли андрогенов в интимной жизни женщин.

Ранее Университет Флоренции выяснил, что 4:00 спортивных тренировок в неделю повышают либидо женщин, помогают им быстрее возбуждаться и чаще достигать оргазма. При этом усиленная нагрузка, наоборот, ухудшает сексуальную жизнь.


Напомним, хороший секс — это не только достижение оргазма, но и фантастическое удовольствие твоей партнерши. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы это приятное занятие гарантировало незабываемый кайф вам обоим. К счастью, проведено множество исследований и наблюдений. Одна из главных их задач — определить, что позволяет достигать оргазма. И на этот раз мы сосредоточим свое внимание на кульминации процесса. Как пишет Maxim, есть одна беспроигрышная стратегия, которая позволит партнерше достичь оргазма.



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Источник: https://naked-science.ru/article/biology/testosteron-u-zhenshhin
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