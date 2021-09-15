Хороший секс — это не только о твоем достижении оргазма, но и о фантастическое удовольствие твоей партнерши. Поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы это приятное занятие гарантировало незабываемый кайф вам обоим.



К счастью, проведено множество исследований и наблюдений. Одна из главных их задач — определить, что позволяет достигать оргазма. И на этот раз мы сосредоточим свое внимание на кульминации твоей партнерши. Как пишет Maxim, есть одна беспроигрышная вне, которая позволит ей достичь оргазма.

Сексолог Аннабела Найт в интервью назвала эффективную позу для женского оргазма. И вне эта ... миссионерская. Да-да, эта банальная миссионерская поза, уже утомила всех на свете. Но, как оказалось, именно она позволяет подарить своей партнерше максимум удовольствия.

"Эту позу часто недооценивают, называя ее слишком скучной, — пояснила Аннабела. — Но именно в этой позе происходит одновременно стимуляция и внутренняя, и внешняя".

Сексолог назвала позицию, в которой женщина гарантированно достигнет оргазма

Иными словами, в миссионерской позиции ты одновременно получаешь и к точке G, и клитор партнерши стимулируешь, не прибегая при этом к помощи, например, пальцев.



Поэтому когда тебе в следующий раз выпадет возможность заняться сексом, отдай предпочтение миссионерской позиции. Это однозначно поможет подарить ей незабываемое удовольствие. Более того ты помнишь, что она особенно ценит зрительный контакт.

Отношения (фото из открытых источников)

Напомним, самый поющий ректор Украины, экс-нардеп, бизнесмен Михаил Поплавский похвастался, что у него есть возлюбленная, с которой он чувствует себя счастливым. 71-летний артист, конечно же, не назвал имя своей спутницы, но гордо заявил, что она очень привлекательная. Как информирует издание "Комментарии", своими откровениями Михаил Поплавский поделился в программе "Новини.LIVE".



Михаил Поплавский отметил, что сердце его на данный момент занято и он уже несколько лет живёт с той женщиной, которая сейчас в его сердце. Артист рассказал, что ведёт здоровый образ жизни. Также Поплавский поделился советом для своих одногодок, как выглядеть отлично и не иметь проблем со здоровьем. Есть, по словам Поплавского, всего пять составляющих хорошего самочувствия. Первая составляющая – это здоровый способ жизни, вторая – это плавание.





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