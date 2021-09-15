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Главная Новости Досуг секс Сексолог назвала позицию, в которой женщина гарантированно достигнет оргазма
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Сексолог назвала позицию, в которой женщина гарантированно достигнет оргазма

К счастью, проведено множество исследований и наблюдений

сегодня, 01:13
Автор:

Ольга Чародий

Хороший секс — это не только о твоем достижении оргазма, но и о фантастическое удовольствие твоей партнерши. Поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы это приятное занятие гарантировало незабываемый кайф вам обоим.

К счастью, проведено множество исследований и наблюдений. Одна из главных их задач — определить, что позволяет достигать оргазма. И на этот раз мы сосредоточим свое внимание на кульминации твоей партнерши. Как пишет Maxim, есть одна беспроигрышная вне, которая позволит ей достичь оргазма.
Сексолог Аннабела Найт в интервью назвала эффективную позу для женского оргазма. И вне эта ... миссионерская. Да-да, эта банальная миссионерская поза, уже утомила всех на свете. Но, как оказалось, именно она позволяет подарить своей партнерше максимум удовольствия.
"Эту позу часто недооценивают, называя ее слишком скучной, — пояснила Аннабела. — Но именно в этой позе происходит одновременно стимуляция и внутренняя, и внешняя".
Сексолог назвала позицию, в которой женщина гарантированно достигнет оргазма
Иными словами, в миссионерской позиции ты одновременно получаешь и к точке G, и клитор партнерши стимулируешь, не прибегая при этом к помощи, например, пальцев.

Поэтому когда тебе в следующий раз выпадет возможность заняться сексом, отдай предпочтение миссионерской позиции. Это однозначно поможет подарить ей незабываемое удовольствие. Более того ты помнишь, что она особенно ценит зрительный контакт.

Сексолог назвала позицию, в которой женщина гарантированно достигнет оргазма

Отношения (фото из открытых источников)

Напомним, самый поющий ректор Украины, экс-нардеп, бизнесмен Михаил Поплавский похвастался, что у него есть возлюбленная, с которой он чувствует себя счастливым. 71-летний артист, конечно же, не назвал имя своей спутницы, но гордо заявил, что она очень привлекательная. Как информирует издание "Комментарии", своими откровениями Михаил Поплавский поделился в программе "Новини.LIVE". 

Михаил Поплавский отметил, что сердце его на данный момент занято и он уже несколько лет живёт с той женщиной, которая сейчас в его сердце. Артист рассказал, что ведёт здоровый образ жизни.  Также Поплавский поделился советом для своих одногодок, как выглядеть отлично и не иметь проблем со здоровьем. Есть, по словам Поплавского, всего пять составляющих хорошего самочувствия. Первая составляющая – это здоровый способ жизни, вторая – это плавание. 


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Источник: https://maximum.fm/
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