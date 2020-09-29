Ученые назвали самый привлекательный человеческий жест

Ученые выяснили, что кивок головой делает человека более чем на 30% привлекательнее. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Университета Хоккайдо совместно с научными специалистами из Университета Ямагата.

Кроме того, как отмечают авторы работы, кивок головой делает человека еще на 40% более открытым к дальнейшему общению и знакомству.

Эксперимент происходил следующим образом. Всем мужчинам старше 18 лет показывали ролики в режиме 3D, на которых женщины поочередно кивали головой, держали осанку ровно и поворачивали голову в разные стороны. Участники могли оценить привлекательность по шкале от нуля до 100 баллов. Потом такие же исследования проводили и для женщин.

Как показали результаты, даже несмотря на внешность, те "модели", которые кивали головой вперед оказались на 30% привлекательнее.

Ранее "Комментарии" сообщали о шести жестах, которые присущи женщинам альфа-самцам.

Узнать альфа-женщину можно по ее стремлению всегда и во всем быть первой. Она не ждет ни чьей помощи и всего добивается сама, иногда совершая "неженские" поступки. Она никогда не повысит голос, ведь ее и так все слушают.



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