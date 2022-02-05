Ученые назвали манеру флирта, которая принесет успех мужчине

Представить строительство отношений без флирта просто невозможно. Мы попробуем разобраться, что нужно сделать мужчине, чтобы понравиться представительнице прекрасной половины человечества. Спойлер: все не так страшно, как может казаться. Американские психологи заинтересовались механизмом перехода к более близкому знакомству тех мужчин и женщин, которые только что встретились. Для полного понимания вопроса было проведено два исследования, пишет Men's Health. В первом приняли участие 363 студента колледжа. Во втором – 850 взрослых граждан в рамках национального интернет-опроса. Участников спрашивали об их отношении к такому понятию как женская "честь", а также о том, готовы ли они заняться спонтанным сексом без обязательств.

Отношения (фото из открытых источников)

ЭТА СТРАТЕГИЯ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ СЕКС ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

Мужчин спросили также, как часто они использовали агрессивные стратегии в обольщении для секса на одну ночь.

Женщин – насколько им нравится животное давление в таких вопросах.

В результате исследования стало ясно, что мужчины, любящие побаловаться сексом на одну ночь, скорее всего, выберут крайне агрессивные стратегии флирта. А женщины, готовые легко телепортироваться из клуба в постель, ищут, скорее всего, именно таких агрессоров. Но это еще не все!

К сожалению, обе категории объединяют нехватку уважения к женщинам. Если о мужчинах все понятно, то женщины исследователей удивили. К сексу на одну ночь в день знакомства готовы те, кто презирает подобных представительниц прекрасной половины человечества.



"Агрессивные стратегии флирта – это форма взаимной идентификации для мужчин, которые ни во что не ставят женщин, и для женщин, презирающих всех других представительниц прекрасной половины человечества", – сообщают Джеффри Холл и Мелани Кентерберри из Университета Канзаса.

Результаты исследования довольно неоднозначны. И мы бы не очень радовались тому, что удалось узнать. Если же дама согласилась на секс после первого же знакомства, то она скорее бросила вызов себе, а не в восторге от флирта.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз.



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