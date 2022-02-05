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Ученые назвали манеру флирта, которая принесет успех мужчине

Американские психологи заинтересовались механизмом перехода к более близкому знакомству

сегодня, 01:32
Автор:

Ольга Чародий
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Представить строительство отношений без флирта просто невозможно. Мы попробуем разобраться, что нужно сделать мужчине, чтобы понравиться представительнице прекрасной половины человечества. Спойлер: все не так страшно, как может казаться. Американские психологи заинтересовались механизмом перехода к более близкому знакомству тех мужчин и женщин, которые только что встретились. Для полного понимания вопроса было проведено два исследования, пишет Men's Health. В первом приняли участие 363 студента колледжа. Во втором – 850 взрослых граждан в рамках национального интернет-опроса. Участников спрашивали об их отношении к такому понятию как женская "честь", а также о том, готовы ли они заняться спонтанным сексом без обязательств.

Ученые назвали манеру флирта, которая принесет успех мужчине

Отношения (фото из открытых источников)

ЭТА СТРАТЕГИЯ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ СЕКС ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

Мужчин спросили также, как часто они использовали агрессивные стратегии в обольщении для секса на одну ночь.

Женщин – насколько им нравится животное давление в таких вопросах.

В результате исследования стало ясно, что мужчины, любящие побаловаться сексом на одну ночь, скорее всего, выберут крайне агрессивные стратегии флирта. А женщины, готовые легко телепортироваться из клуба в постель, ищут, скорее всего, именно таких агрессоров. Но это еще не все!

К сожалению, обе категории объединяют нехватку уважения к женщинам. Если о мужчинах все понятно, то женщины исследователей удивили. К сексу на одну ночь в день знакомства готовы те, кто презирает подобных представительниц прекрасной половины человечества.

"Агрессивные стратегии флирта – это форма взаимной идентификации для мужчин, которые ни во что не ставят женщин, и для женщин, презирающих всех других представительниц прекрасной половины человечества", – сообщают Джеффри Холл и Мелани Кентерберри из Университета Канзаса.

Результаты исследования довольно неоднозначны. И мы бы не очень радовались тому, что удалось узнать. Если же дама согласилась на секс после первого же знакомства, то она скорее бросила вызов себе, а не в восторге от флирта.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз.


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Источник: https://www.mhealth.ru/man-and-woman/sex/kakoy-flirt-nravitsya-zhenshchinam-chto-pokazali-issledovaniya/?from=main_1
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