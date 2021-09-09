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Главная Новости Досуг отношения Три вещи, которые нужно помнить, когда все валится из рук
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Три вещи, которые нужно помнить, когда все валится из рук

Как только проблема решена, время подвести итоги

сегодня, 04:55
Автор:

Ольга Чародий

Иногда дела просто идут не так, как было запланировано. Неожиданно на вас начинают сыпаться неприятности, кажется, что кто-то "сверху" проверяет вас на прочность. Что же делать в такой ситуации? Проблемы накапливаются-накапливаются-накапливаются и однажды превращаются в огромную снежный ком, что грозит вас раздавить. Все это — банальный стресс, которого нужно срочно избавляться, пишет inc.

Три вещи, которые нужно помнить, когда все валится из рук

Отношения (фото из открытых источников)

Не бойтесь просить помощи. На это бывает трудно решиться, но просто попросив, вы сэкономите кучу времени и сил, иногда помощь со стороны просто необходима. Также стоит помнить, что больше всего ошибок мы допускаем, поддаваясь эмоциям. Дайте страстям внутри себя заглохнуть, и тогда найти правильное решение будет проще. Ваш жизненный опыт (как отрицательный, так и положительный) позволяет расширить перспективу мира. Боль, которую вы пережили, позволяет сопереживать и отождествлять себя с чужой болью и ценить счастье. Помните свои "почему" и судите о том, как негативные ситуации, с которыми вам пришлось сталкиваться в жизни, позволяют увидеть четкую цель, помогают лучше понять свое предназначение на этой планете.

Разобрать ситуацию. Как только проблема решена, время подвести итоги. Подумайте, что стало причиной неудачи и какие шаги можно сделать сейчас, чтобы такого не повторилось в будущем. 

Напомним, специалисты обнаружили, что вероятность возникновения стыда за свой внешний вид и обеспокоенность веса во многом зависят от сигналов, поступающих в мозг от внутренних органов. В исследовании группа здоровых взрослых должна оценить свою внешность и вес. Затем исследователи провели измерения сигналов от внутренних органов. Специалисты объясняют, что некоторые сигналы от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система перерабатывает их, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой информацией о внутреннем состоянии организма. 


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Источник: https://www.inc.com/john-rampton/7-ways-to-remain-motivated-even-if-everything-is-falling-apart-around-you.html
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