Три вещи, которые нужно помнить, когда все валится из рук

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Иногда дела просто идут не так, как было запланировано.
Неожиданно на вас начинают сыпаться неприятности, кажется, что кто-то
"сверху" проверяет вас на прочность. Что же делать в такой ситуации? Проблемы
накапливаются-накапливаются-накапливаются и однажды превращаются в огромную
снежный ком, что грозит вас раздавить. Все это — банальный стресс, которого
нужно срочно избавляться, пишет inc.
Отношения (фото из открытых источников)
Не бойтесь просить помощи. На это бывает трудно решиться, но
просто попросив, вы сэкономите кучу времени и сил, иногда помощь со стороны
просто необходима. Также стоит помнить, что больше всего ошибок мы допускаем,
поддаваясь эмоциям. Дайте страстям внутри себя заглохнуть, и тогда найти
правильное решение будет проще. Ваш жизненный опыт (как отрицательный, так и
положительный) позволяет расширить перспективу мира. Боль, которую вы пережили,
позволяет сопереживать и отождествлять себя с чужой болью и ценить счастье.
Помните свои "почему" и судите о том, как негативные ситуации, с
которыми вам пришлось сталкиваться в жизни, позволяют увидеть четкую цель,
помогают лучше понять свое предназначение на этой планете.
Разобрать ситуацию. Как только проблема решена, время подвести итоги. Подумайте, что стало причиной неудачи и какие шаги можно сделать сейчас, чтобы такого не повторилось в будущем.
Напомним, специалисты обнаружили, что вероятность возникновения стыда за свой внешний вид и обеспокоенность веса во многом зависят от сигналов, поступающих в мозг от внутренних органов. В исследовании группа здоровых взрослых должна оценить свою внешность и вес. Затем исследователи провели измерения сигналов от внутренних органов. Специалисты объясняют, что некоторые сигналы от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система перерабатывает их, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой информацией о внутреннем состоянии организма.
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