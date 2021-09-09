Три вещи, которые нужно помнить, когда все валится из рук

Иногда дела просто идут не так, как было запланировано. Неожиданно на вас начинают сыпаться неприятности, кажется, что кто-то "сверху" проверяет вас на прочность. Что же делать в такой ситуации? Проблемы накапливаются-накапливаются-накапливаются и однажды превращаются в огромную снежный ком, что грозит вас раздавить. Все это — банальный стресс, которого нужно срочно избавляться, пишет inc.

Отношения (фото из открытых источников)

Не бойтесь просить помощи. На это бывает трудно решиться, но просто попросив, вы сэкономите кучу времени и сил, иногда помощь со стороны просто необходима. Также стоит помнить, что больше всего ошибок мы допускаем, поддаваясь эмоциям. Дайте страстям внутри себя заглохнуть, и тогда найти правильное решение будет проще. Ваш жизненный опыт (как отрицательный, так и положительный) позволяет расширить перспективу мира. Боль, которую вы пережили, позволяет сопереживать и отождествлять себя с чужой болью и ценить счастье. Помните свои "почему" и судите о том, как негативные ситуации, с которыми вам пришлось сталкиваться в жизни, позволяют увидеть четкую цель, помогают лучше понять свое предназначение на этой планете.

Разобрать ситуацию. Как только проблема решена, время подвести итоги. Подумайте, что стало причиной неудачи и какие шаги можно сделать сейчас, чтобы такого не повторилось в будущем.

Напомним, специалисты обнаружили, что вероятность возникновения стыда за свой внешний вид и обеспокоенность веса во многом зависят от сигналов, поступающих в мозг от внутренних органов. В исследовании группа здоровых взрослых должна оценить свою внешность и вес. Затем исследователи провели измерения сигналов от внутренних органов. Специалисты объясняют, что некоторые сигналы от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система перерабатывает их, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой информацией о внутреннем состоянии организма.





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