Психологи раскрыли секрет заниженной самооценки

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Ольга Чародий
Специалисты обнаружили, что вероятность возникновения стыда
за свой внешний вид и обеспокоенность веса во многом зависят от сигналов,
поступающих в мозг от внутренних органов. В исследовании группа здоровых
взрослых должна оценить свою внешность и вес. Затем исследователи провели
измерения сигналов от внутренних органов. Специалисты объясняют, что некоторые
сигналы от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная
система перерабатывает их, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой
информацией о внутреннем состоянии организма, пишет verywellmind.
Психологи - фото из открытых источников
Сила сигналов между кишечником и мозгом измерялась путем
регистрации электрической активности обеих областей одновременно. Исследователи
измерили реакцию мозга на сердцебиение. Как оказалось, более слабые реакции
мозга на кишечник и сердце были связаны с высоким уровнем стыда за свой внешний
вид.
Напомним, психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно объяснить? Исследователи создали социальную сеть. Они попросили зарегистрироваться в ней более 200 человек. В рамках эксперимента ученые выводили на экран компьютеров набор из нескольких десятков коротких сообщений, касающихся максимально дискуссионных тем, постоянно вызывают споры.
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