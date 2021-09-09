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Психологи раскрыли секрет заниженной самооценки

Сила сигналов между кишечником и мозгом измерялась путем регистрации электрической активности обеих областей одновременно

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Специалисты обнаружили, что вероятность возникновения стыда за свой внешний вид и обеспокоенность веса во многом зависят от сигналов, поступающих в мозг от внутренних органов. В исследовании группа здоровых взрослых должна оценить свою внешность и вес. Затем исследователи провели измерения сигналов от внутренних органов. Специалисты объясняют, что некоторые сигналы от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система перерабатывает их, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой информацией о внутреннем состоянии организма, пишет verywellmind.

Психологи раскрыли секрет заниженной самооценки

Психологи - фото из открытых источников

Сила сигналов между кишечником и мозгом измерялась путем регистрации электрической активности обеих областей одновременно. Исследователи измерили реакцию мозга на сердцебиение. Как оказалось, более слабые реакции мозга на кишечник и сердце были связаны с высоким уровнем стыда за свой внешний вид.

"Мы обнаружили, что когда мозг менее чувствителен к этим неявных сигналов изнутри тела, то люди с большей вероятностью негативно воспринимают свой внешний вид. Возможно, когда мозг имеет слабый связь с внутренними органами, он уделяет больше внимания внешнему телу", — говорят психологи. 

Напомним, психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно объяснить? Исследователи создали социальную сеть. Они попросили зарегистрироваться в ней более 200 человек. В рамках эксперимента ученые выводили на экран компьютеров набор из нескольких десятков коротких сообщений, касающихся максимально дискуссионных тем, постоянно вызывают споры. 




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Источник: https://www.verywellmind.com/signs-of-low-self-esteem-5185978
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