Три страха, мешающих найти любовь и построить отношения

Каждый человек мечтает встретить свою любовь, чтобы создать крепкие и длительные отношения, а потом и настоящую семью. Но не всем это удается. И очень часто во всем виноваты наши страхи, которые блокируют чувства, эмоции и не дают двигаться вперед. Что это за страхи?

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Страх пережить боль

Если у вас есть опыт отношений, которые глубоко ранили вас, страх пережить эту боль снова может заставить вас избегать новой любви. Также такой страх может зародиться, если в детстве вы были свидетелем драмы между родителями.

В этом случае стоит перестать опираться на травмирующие шаблоны и стать, наконец, открытой новому опыту – порой для этого нужна глубокая работа с подсознанием. В любом случае, помните, что есть большая вероятность того, что пережитая вами боль больше никогда не повторится. Поэтому примите свой опыт и оставьте его в прошлом.

Страх потерять себя

Иногда страх потерять себя может не дать вам создать настоящую эмоциональную связь с мужчиной. Эмоции блокируются разумом, который не оставляет возможности создать атмосферу близости и доверия.

Чтобы справиться с закрытостью, нужно постепенно расширять свои границы, давая партнеру возможность узнать вас ближе. Затем стоит начать искать баланс между своими потребностями и потребностями партнера – только так отношения будут развиваться.

Страх конфликтов

Если вы пытаетесь сохранить мир любой ценой, это может дорого вам обходиться. Настоящая близость должна давать возможность быть честными людям, которые имеют много различий. А это не может не приводить к конфликтным ситуациям.

Осознайте, что ссоры – это нормально. Главное, чтобы в пылу эмоций вы не наносили друг другу еще большую боль и не принимали решений, способных резко разрушить ваши отношения.

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