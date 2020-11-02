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Какая одна фраза может спасти отношения

И это не «прости» или «я тебя люблю»

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В отношениях часто бывают конфликты и недопонимания, которые "подрывают" любовь и могут привести к расставанию. А чтобы этого не допустить, важно уметь слушать и слышать друг друга. Психолог Джейн Грир рассказала, с помощью какой фразы можно улучшить отношения в паре. Об этом сообщает издание Cosmo.

Какая одна фраза может спасти отношения

Специалист отметила, что важно партнеру показывать свою поддержку и заботу, а сделать это можно, спросив: "Как я могу тебе помочь?". Оказалось, что эта фраза обладает удивительными свойствами и помогает спасти отношения. Этой фразой вы показываете своему любимому человеку, что понимаете его переживания, считаетесь с его чувствами и потребностями, а также проявляете интерес к его проблемам и готовы всегда прийти на помощь.

Эту фразу нужно использовать во время конфликтных ситуаций, потому что она дает возможность "обратной связи" и позволяет наладить общения.

К слову, "волшебное" действие этой фразы подтвердила одна замужняя американка, которая начала ее часто использовать во время разговора с мужем. Она отметила, что их отношения стали намного лучше, ведь они стали больше понимать друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения.


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