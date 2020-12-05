Три главных принципа выживания в женском коллективе: советы мужчинам

Иногда мужчина устраивается на работу, и с ужасом узнает, что он попал в полностью женский коллектив. Спокойно, без паники! Мы подскажем тебе, как выжить! Прислушайся к этим трем главным принципам, и будет тебе счастье.

ФОТО: Svopi.ru

Не зли правящую коалицию

Вовсе не обязательно примыкать к главарям, ведь тогда ты наживешь себе врага в лице оппозиции. Тем не менее, необходимо понимать, что женщины, которые правят бал, заказывают и музыку. И если ты станешь у них на пути, то очень быстро вылетишь, еще и с хвостом в виде грязных сплетен о тебе.

Не поддавайся на соблазны оппозиции



Оппозиция в меньшинстве, поэтому не удивляйся, что тебя попробуют перетянуть в их лагерь. Они испробуют все методы: лесть, навязчивая помощь везде и во всем, заигрывание, обольщение. Старайся на это не вестись. Есть риск, что когда начнется буря, оппозиция первая тебя сольет и ты будешь виноват во всем.

Не примыкай к внефракционным

Держись подальше от изгоев! Ведь, когда среди них скромные серые мышки или ленивые пожилые женщины — это одно. А если единственный в коллективе мужчина — это не вписывается ни в какие рамки! Против тебя попрут и "власть" и "оппозиция". Гораздо лучше будет, если ты в этом женском государстве займешь позицию иностранца. Мол: я же мужчина — мне не очень понятны все ваши разборки. При этом не забывай улыбаться.

В женском коллективе выжить реально. Если поставить себя правильно, можно вообще стать авторитетной личностью. Уверены, ты сможешь выработать свою стратегию. Также издание "Комментарии" расскажет, чем сплетни полезны для коллектива.

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