Чем сплетни полезны для коллектива - исследование

Ученые из Нидерландов подтвердили, что сплетни на работе приносят пользу для коллектива. Об этом сообщил сайт Psyfactor.

Фото: gurutest

Чтобы проверить теорию, исследователи опросили 220 студентов. Среди вопросов: сплетничали ли о них, сплетничали ли они, по какой причине студенты это делали, о ком бы они не стали сплетничать.

Как результат, ученые заявили, что сплетни позволяют людям непринужденно собирать и проверять информацию о той или иной личности. Также с помощью сплетен работники делят коллектив на "своих" и "чужих".

"Часто распространение сплетен рассматривается как корыстное и вредное поведение, направленное на манипулирование другими", — заявляет исследователь Бианка Бершма из университета Амстердама.

На самом деле, сплетни могут повышать производительность того или иного работника, стимулируя его к работе, открывая его слабые места. А опасения человека, о котором могут разговаривать, лучше стимулируют к работе.

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