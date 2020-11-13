Чем сплетни полезны для коллектива - исследование

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Кириєнко Анна
Ученые из Нидерландов подтвердили, что сплетни на работе приносят пользу для коллектива. Об этом сообщил сайт Psyfactor.
Фото: gurutest
Чтобы проверить теорию, исследователи опросили 220 студентов. Среди вопросов: сплетничали ли о них, сплетничали ли они, по какой причине студенты это делали, о ком бы они не стали сплетничать.
Как результат, ученые заявили, что сплетни позволяют людям непринужденно собирать и проверять информацию о той или иной личности. Также с помощью сплетен работники делят коллектив на "своих" и "чужих".
На самом деле, сплетни могут повышать производительность того или иного работника, стимулируя его к работе, открывая его слабые места. А опасения человека, о котором могут разговаривать, лучше стимулируют к работе.
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