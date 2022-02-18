Спагетти не для любви: названа худшая еда для свиданий

Есть немало вещей, о которых волнуются люди на свиданиях, и еда тоже входит в этот список. Оказалось, что формат и продукты очень сильно смущают во время встреч с потенциальным партнером. И вот от чего лучше отказаться. Планируете позвать вторую половинку на свидание со свечами, заказать пасту и устрицы? Самое время сменить меню на этот особенный вечер. По исследованию от Kallø, которое проводили среди 2 тысяч взрослых британцев, это далеко блюда из спагетти, ребрышки, кукуруза и многие другие вкусности являются худшей едой для свиданий. И даже устрицы, считающие блюдом любви, тоже оказались в списке.

Отношения (фото из открытых источников)

Две трети опрошенных чувствуют себя неудобно, когда приходится есть "грязную" пищу на глазах второй половинки, а блюда, которые можно разлить, являются настоящим провалом. Лишь пятая часть взрослых чувствовала себя комфортно, если бы на свидании пришлось есть спагетти и лапшу. 7 из 10 считают, что уметь их есть красиво – это искусство. Четверо из десяти сразу рассматривают сложность потребления пищи перед тем, как ее приготовить или заказать. Еще 28% оценивают, не застрянет ли она между зубами. К слову, 7 из 10 считают, что на первом свидании важно выбирать наименее "беспорядочную" еду. Но даже такие сложности не ломают мысль о том, что путь к сердцу все же идет через вкусности. 47% опрошенных признались, что идеальное свидание, когда для них готовит вторая половинка.

ТОП 20 продуктов, которые следует избегать на свиданиях:



Карри

Спагетти

Ребрышки

Кукуруза в початках

Устрицы

Блюда с лапшой

Куриные крылышки

Суши

Морепродукты

Фахита (тортильи)

Бургер

Сосиски с пюре

Картофель с рыбой

Бурито

Суп

Пицца

Блюда с рисом

Тако

Жаркое

Рога

Напомним, для многих пар карантин стал своеобразной проверкой отношений на прочность, а вот для одиноких людей — настоящей проблемой, поскольку знакомиться стало сложнее. Издание "Комментарии" поинтересовалось у украинцев, мешает ли локдаун знакомиться и как организовать романтическое свидание, если кафе и рестораны закрыты?

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