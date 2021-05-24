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Главная Новости Досуг отношения Любовь и локдаун: как знакомиться и куда пойти на свидание
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Любовь и локдаун: как знакомиться и куда пойти на свидание

Издание «Комментарии» узнало, как украинцы знакомятся во время карантина и как поддерживают романтику в отношениях

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий








Для многих пар карантин стал своеобразной проверкой отношений на прочность, а вот для одиноких людей — настоящей проблемой, поскольку знакомиться стало сложнее. Издание "Комментарии" поинтересовалось у украинцев, мешает ли локдаун знакомиться и как организовать романтическое свидание, если кафе и рестораны закрыты?

Любовь и локдаун: как знакомиться и куда пойти на свидание

Как знакомиться в период локдауна / фото: Freepik

Наш журналист Sonya Lime выяснила, что большинство людей не привыкло знакомиться просто на улице. Одним мешает маска, скрывающая половину лица, другие — предпочитают знакомиться в интернете с помощью специальных приложений. Но нужно быть предельно аккуратным с такими знакомствами, чтобы не попасть в неприятную историю.

"Нужно придерживаться определенных правил, встречаться в людных местах, не рассказывать о себе слишком много личной информации, иметь "холодный" ум", — ответила одна из респондентов по поводу знакомств через интернет.

А что касается романтики, то многие считают, что это не проблема в локдаун, особенно, когда на улице приятная и теплая погода. 

"Стало намного меньше мест, куда можно вместе сходить, но сейчас теплая погода, поэтому можно погулять в парке, где-то на природе" — ответила собеседница журналиста.

Но мужчины стали реже покупать своим женщинам цветы и это подтвердил один из продавцов, отметив, что из-за карантина сильно поднялась цена на букеты, а пандемия оставила многих людей без работы, поэтому им это сейчас не по карману. "Чувствуется, что локдаун многим "ударил" по карману и личным отношениям", — отметил продавец.

Также мы поинтересовались у мужчин, какие женщины привлекают их внимание. 

"Она должна улыбаться, должен быть огонь в глазах, какая-то радость", — ответил один из респондентов.

А вот женщинам важно, чтобы мужчина был аккуратным и не вспыльчивым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему украинцы массово разводятся.


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