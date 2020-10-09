Шесть причин, из-за которых женщины хотят вернуться к своему бывшему

У женщины время от времени появляются мысли о том, чтобы вернуться к своему бывшему, даже если она состоит в отношениях. Причин этого может быть огромное количество, но психологи выделили 6 основных, передает издание lux.

Почему женщины хотят вернуться к своему бывшему. Фото: pixabay

Когда новый возлюбленный долго не хочет мириться после ссоры, то у женщины могут появиться мысли о бывшем. Это потому, что они начинают сравнивать мужчин, вспоминая какими были прежние отношения.

Когда бойфренд (пусть даже случайно) забывает поздравить с важной датой или праздником, то снова женщина думает о своем экс-партнере. Для нее такие мелочи являются крайне важными, поэтому о них никак нельзя забывать.

Когда любимый контролирует каждое действие своей половинки, то в ее мыслях снова может оказаться он. Для женщины очень важно иметь собственные границы, которые никто не посмеет нарушить.

Когда мужчине безразлично, какие интересы у его девушки, то это тоже сильно отталкивает. Для нее важно видеть, что ею интересуются и внимательно слушают, когда она говорит.

Когда мужчина не хочет развиваться и профессионально расти, то женщина начинает его сравнивать уже понятно с кем. Ей нужно видеть, что она сделала правильный выбор, что у партнера есть нужная мотивация, чтобы достигать новых вершин.

Женщина может вспомнить о бывшем, когда парень не хочет понимать ее чувство юмора. Ведь юмор – это один из главных признаков того, что вы родственные души. Если этого не происходит с новым парнем, то женщина в своих мыслях может возвращаться к прежним отношениям, в которых это понимание было.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!