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Главная Новости Досуг отношения Выяснилось, когда мужчины безошибочно понимают, что с ними флиртуют
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Выяснилось, когда мужчины безошибочно понимают, что с ними флиртуют

Все написано на лице женщины

28 сентября 2020, 19:07
Автор:

Любовь Блажко

Ученые провели новое исследование, которое помогло установить, какое выражение лица у женщин считывается мужчинами как заигрывание. Его результаты были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research, передает издание buro247.

Выяснилось, когда мужчины безошибочно понимают, что с ними флиртуют

Какое выражение лица у женщин считывается мужчинами как заигрывание. Фото: pixabay

Для того, чтобы узнать необходимую информацию, эксперты использовали систему кодирования движений лица (или FACS), которая помогает установить, как женщина проявляет свой интерес к противоположному полу. Эксперимент состоял из шести частей, которые расшифровывали определенные выражения на лице. И ученым удалось подтвердить, что когда женщина действительно заинтересовалась конкретным мужчиной, то это можно "прочитать" по ее выражению лица. 

Один из авторов этого исследования Парния Хадж-Мохамади рассказывает, что множество мужчин могут распознать в женском взгляде намек на флирт. Это выражение лица, которое значительно отличается от простой улыбки, и которая, к тому же, не считывается мужчинами как заигрывание. 

Парния описал, какое выражение лица у женщины, когда она хочет произвести впечатление на понравившегося ей мужчину: легкая улыбка, слегка опущенный подбородок, глаза смотрят прямо на избранника, а голова немного повернута набок. Все эти знаки мужчина принимает как флирт с женской стороны. 

Также издание "Комментарии" расскажет, как флиртовать правильно: пять советов для мужчин.


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