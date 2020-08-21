Семь фишек мужского образа, способных вызвать восторг у женщин

Женщины сколько угодно могут говорить, что внешность не главное. Однако при встрече первое мнение о потенциальном партнере они составляют именно полагаясь на собственные глаза. Существует несколько фишек в мужском образе, которые способны моментально привлечь внимание противоположного пола. Главное, правильно ими воспользоваться, пишут "БелНовости".

Одежда

Мужчины, вызывающие восторг. Фото: telegraf.com.ua

Да-да, как ни крути, а встречают, именно, по одежке. Поэтому мужчинам не стоит относиться к своему внешнему виду слишком снисходительно. Женщины, попросту, могут этого вам не простить.

По умолчанию, существует три ключевых требования к мужскому гардеробу: вещи не обязательно должны быть дорогими. Пусть они будут просто чистыми, опрятными и хорошо выглаженными; одежда должна быть уместной и соответствовать обстоятельствам, в которых в данный момент находится мужчина; наряд должен быть стильным. Не модным, а именно стильным, подчеркивающим вашу индивидуальность.

Обувь

Не стоит недооценивать этот элемент гардероба. Грязная и неопрятная обувь сразу же выдаст в вас неаккуратного человека. Тот, кто не способен позаботиться о себе, точно не вызовет доверие у женщин, которые ищут себе заботливого и надежного мужчину.

Прическа

Речь не идет о каких-либо особых предпочтениях. Главное, чтобы волосы были чистыми и ухоженными. Современная стрижка, подходящая вашему типу, только добавит бонусных баллов.

Осанка

Женщин привлекают успешные, уверенные в себе мужчины. Сгорбленный, несвязно перебирающий ногами и смотрящий вниз человек вряд ли создаст о себе такое впечатление. Походка должна быть ровной, энергичной, целеустремленной. Покажите, кто здесь хозяин ситуации и женщины не смогут остаться равнодушными.

Фигура

Многие мужчины считают, что женщин привлекают только накачанные мужчины с идеальной фигурой. Но это далеко не так. Если мужчина слишком много времени уделяет своей внешности, высока вероятность, что он не захочет ограничиваться вниманием и восхищением только одной женщины. Что действительно привлекает дам в представителях противоположного пола, так это фигура типа “перевернутый треугольник”: широкие плечи, узкие бедра, подтянутый живот. Это показатель его здоровья и выносливости. Но, в целом, женщины готовы простить мужчине мелкие недостатки в его фигуре.

Руки

Оценивая образ мужчины в целом, женщина непременно бросит беглый взгляд и на его руки. Если они ухоженные, с чистыми аккуратными ногтями, значит человек умеет следить за собой. А вот обгрызенные ногти, наоборот, выдадут в вас неуверенную в себе личность.

Ягодицы

Конечно же, на эту часть тела, оценивая потенциального партнера, обращают внимание не только мужчины. Женщины тоже не прочь присмотреться к ягодицам поближе. Крепкие и упругие продемонстрируют любовь мужчины к активному образу жизни, а значит и его крепкое здоровье. К тому же, с уровнем тестостерона у такого партнера тоже все должно быть в полном порядке.

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