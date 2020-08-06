Астрологи назвали самых стильных мужчин по гороскопу

Самые стильные знаки зодиака. Фото: kartinki24.ru

У некоторых мужчин умение быть стильными и модными заложено с рождения. Во многом это определяется знаком зодиака, под которым рожден представитель сильного пола. О тех, кому не нужно прилагать усилия, чтобы выглядеть на все сто, пишет Slovofraza.

Лев

Мужчины-Львы по праву считаются одними из самых привлекательных среди всех знаков зодиака. Они не следуют слепо моде, они сами ее создают. Такие мужчины зачастую имеют безупречный вкус, чувство стиля, обожают роскошную жизнь и умеют подчеркнуть все свои лучшие стороны. Благодаря этому Льва очень легко заметить в толпе. Он знает, как быть на волне трендов, но не потерять свою индивидуальность. Даже самые простые вещи Лев скомбинирует так, что оторвать глаз от его образа будет просто невозможно. При этом он будет одинаково круто смотреться, как в дорогом костюме, так и в спортивках.

Весы

Эти мужчины точно знают, как быть уместными и элегантными в любой ситуации. Они стараются всегда следить за своим внешним видом. Их одежда опрятна, а волосы уложены по последнему писку моды. Встретить мужчину-Весы в растрепанной рубашке и грязной обуви, конечно, можно, но это будет скорее исключение из правила. К слову, именно среди представителей этого знака очень часто встречаются знаменитые дизайнеры. Они выделяются среди своих коллег желанием экспериментировать и удивлять.

Скорпион

Скорпионы - довольно упрямые. Эти мужчины никогда не станут слушать чьи-то модные советы. Они сами подбирают себе гардероб с раннего детства. Иногда делают это методом проб и ошибок. Но зато со временем Скорпионы вырабатывают отличное чувство стиля. Они успешно балансируют между классикой и сексуальностью и никогда не позволят себе выглядеть вульгарно. Такие мужчины знают себе цену и это можно увидеть, даже просто бросив на них мимолетный взгляд.

Рыбы

Мужчины-Рыбы - прирожденные романтики. Их внешность полна мягкости. Они умеют отлично находить во всем баланс и всегда пользуются своим безупречным чувством меры во всем. Рыбы могут одеть самый обыкновенный костюм, но обыграют его с помощью аксессуаров так, что глаз будет не оторвать. Эти мужчины всегда хотят выглядеть естественно и притягательно одновременно. Что ж, с этой задачей они справляются на отлично.

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