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С каким мужчиной точно не стоит заводить отношения

Эксперты перечислили признаки мужчин, в которых лучше не влюбляться и не заводить с ними отношения

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждой девушке хочется встретить достойного и серьезного мужчину, с которым можно построить длительные и крепкие отношения. Но увы, есть разные типажи мужчин и эксперты назвали признаки тех, от которых нужно бежать подальше. 

С каким мужчиной точно не стоит заводить отношения

5 признаков мужчины, с которым не стоит встречаться / фото: pinterest

Мужчина, который постоянно критикует

Если замечания мужчины в ваш адрес существенные, тогда стоит прислушаться, возможно, он критикует вас во благо. Но если ваш избранник начинает критиковать вас по поводу и без, тогда стоит задуматься. Поначалу это могут быть дружеские подшучивания, но со временем такие "подколы" становятся настоящей проблемой, потому что все, что вы будете делать для него и во благо отношений будет поддаваться критике и ваша самооценка сильно пострадает.

Мужчина, который всегда советуется со своей мамой

Вряд ли получится построить серьезные отношения с мужчиной, который во всем и всегда слушает только маму. С одной стороны, это характеризует его как заботливого сына, но с другой — он совершенно несамостоятельный, поскольку живет по советам мамы. И она решает за него все, вплоть до того, с кем встречаться. Подумайте, готовы ли вы жить с 38-летним мальчиком. 

Мужчина, который очень любит…себя

Мужская самоуверенность очень привлекательна, когда она подкрепляется определенными достижениями в бизнесе, незаурядным интеллектом или популярностью у женщин. Но если она базируется только на одной внешности — будьте готовы к тому, что будете проходить кастинг на "соответствие". Согласитесь, что странно, когда мужчина не упускает возможности покрасоваться собой перед зеркалом, постоянно приглаживает прическу, тщательно выбирает себе наряд и т. д. С таким мужчиной, пожалуй, будет нелегко. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как привлечь в свою жизнь достойного мужчину.


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Источник: https://zolotoy.ru/family/35621-5-priznakov-muzhchiny-s-kotorym-ne-stoit-zavodit-otnoshenija/
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