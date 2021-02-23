Как привлечь в свою жизнь достойного мужчину

Каждая женщина мечтает встретить достойного и привлекательного мужчину, с которым можно построить доверительные отношения и крепкий брак. Но как же его привлечь в свою жизнь? Психологи назвали несколько эффективных способов.

как найти достойного мужчину / фото: Istock

Заняться своей внешностью

Мужчины первым делом обращают внимание на внешность девушки, чтобы кто не говорил. И конечно же, ухоженные и привлекательные дамы имеют больше шансов. Но для того, чтобы привлечь взгляд достойного мужчины не обязательно обладать модельной внешностью, достаточно знать свои достоинства и умело их подчеркивать.

Поднять самооценку

Если женщина хочет привлечь в свою жизнь порядочного и красивого мужчину, то должна быть решительной и уверенной в себе. Но для многих это большая проблема, которую нужно решать. Заниженная самооценка мешает женщине раскрыться, да и в целом сильно затрудняет ей жизнь.

Найти увлечения для души

Привлечь достойного мужчину можно, начав увлекаться занятием, которое доставляет удовольствие. Мужчины любят увлеченных женщин. Потому что они всегда кажутся им наполненными и страстными. Увлечения заряжают женщин, придают сил и делают их интересными в глазах окружающих мужчин.

Заниматься визуализацией

Визуализация – это еще один эффективный способ воплотить все свои идеи и мечты в реальность. Психологи советуют периодически в мыслях прокрутить идеальный сценарий своей будущей жизни и по возможности в деталях визуализировать мужчину, с которым хотите быть.

Выходить в люди

Выходите из зоны комфорта и не сидите дома, ведь тогда ваши шансы встретить достойного мужчины будут ничтожно малы. Посещайте места, которыми раньше не интересовались, заводите новые знакомства. На самом деле, счастье может подловить вас в самом неожиданном месте.

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