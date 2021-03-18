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Главная Новости Досуг отношения Пять вещей, которые нельзя делать после расставания
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Пять вещей, которые нельзя делать после расставания

Эти вещи принесут вам в период расставания мало пользы

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Бывает так, что отношения не складываются и партнеры принимают решение расстаться, и чтобы этот период был не таким болезненным, а позади остались только хорошие и приятные воспоминания, не делайте следующих вещей:

Пять вещей, которые нельзя делать после расставания

что нельзя делать после расставания (фото из открытых источников)

Не вступайте сразу в новые отношения

Многие люди после расставания ныряют в омут с головой в новые отношения, но психологи не рекомендуют так делать. Во-первых, вы будете постоянно сравнивать свои новые отношения и поведение нового бойфренда с экс-возлюбленным. Дело в том, что вы не прошли через все этапы эмоционального переживания, а значит на психологическом уровне не готовы к новым чувствам.

Винить себя во всем, а партнера во всем оправдывать

Не нужно винить себя за то, что вы с партнером расстались, ведь в ссорах, недопонимании и других проблемах в отношениях всегда виноваты оба человека. Внутренняя критика и самоедство только испортят и без того истерзанную психику.

Находиться в одиночестве и замыкаться

Не нужно после расставания с любимым замыкаться в себе, наоборот, ходите гулять, встречайтесь с друзьями, заводите новые знакомства, ведь это все поможет вам поскорее пережить этот непростой этап. Ищите тех, с кем вам хорошо проводить время и на душе сразу же станет лучше. 

Посвящать все свои мысли прошлым отношениям

Отпустите свои прошлые отношения и учитесь строить свою жизнь, опираясь на полученный опыт. Заполняй свои мысли и впечатления новыми образами, приятными делами, интересными событиями. Не держитесь за бессмысленные надежды. 

Звонить ему, писать, уговаривать

Не нужно пытаться вернуть партнера, звонить ему или писать, потому что это принесет боль и вам и ему. Особенно, если точки над "і" уже давно расставлены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие виды лжи уничтожают отношения.


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Источник: https://lisa.ru/psichologia/otnosheniya/667402-6-veshchej-kotorye-nelzya-delat-posle-rasstavaniya/
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