Пять вещей, которые нельзя делать после расставания

Бывает так, что отношения не складываются и партнеры принимают решение расстаться, и чтобы этот период был не таким болезненным, а позади остались только хорошие и приятные воспоминания, не делайте следующих вещей:

что нельзя делать после расставания (фото из открытых источников)

Не вступайте сразу в новые отношения

Многие люди после расставания ныряют в омут с головой в новые отношения, но психологи не рекомендуют так делать. Во-первых, вы будете постоянно сравнивать свои новые отношения и поведение нового бойфренда с экс-возлюбленным. Дело в том, что вы не прошли через все этапы эмоционального переживания, а значит на психологическом уровне не готовы к новым чувствам.

Винить себя во всем, а партнера во всем оправдывать

Не нужно винить себя за то, что вы с партнером расстались, ведь в ссорах, недопонимании и других проблемах в отношениях всегда виноваты оба человека. Внутренняя критика и самоедство только испортят и без того истерзанную психику.

Находиться в одиночестве и замыкаться

Не нужно после расставания с любимым замыкаться в себе, наоборот, ходите гулять, встречайтесь с друзьями, заводите новые знакомства, ведь это все поможет вам поскорее пережить этот непростой этап. Ищите тех, с кем вам хорошо проводить время и на душе сразу же станет лучше.

Посвящать все свои мысли прошлым отношениям

Отпустите свои прошлые отношения и учитесь строить свою жизнь, опираясь на полученный опыт. Заполняй свои мысли и впечатления новыми образами, приятными делами, интересными событиями. Не держитесь за бессмысленные надежды.

Звонить ему, писать, уговаривать

Не нужно пытаться вернуть партнера, звонить ему или писать, потому что это принесет боль и вам и ему. Особенно, если точки над "і" уже давно расставлены.

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