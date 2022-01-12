Нездоровые отношения: как тело намекает, что пора что-то менять

Отношения, не делающие вас счастливыми и не обогащающими духовно, можно считать токсичными. Однако не всегда это можно понять. На помощь приходит наше тело: оно способно точно подсказать, что пора бежать подальше от таких отношений. Плохие отношения не просто отравляют, они негативно влияют на нашу самооценку и развитие личности, на наше состояние и здоровье. Поэтому следует научиться прислушиваться к своему телу, ведь оно не обманет, пишет insider.

Отношения (фото из открытых источников)

Проблемы с кожей. Психосоматика часто проявляется на коже. Это могут быть зуд, сыпь, покраснение, вплоть до кожных аутоиммунных заболеваний (крапивница, псориаз, системная красная волчанка). Психологи говорят, что эмоции необходимо выплескивать наружу, чтобы они выходили сами через кожу.

Постоянная боль в плечах. Боль в плечах говорит о том, что мы носим тяжелую эмоциональную нагрузку, мы под большим эмоциональным давлением. Возможно, кто-то в окружении давит на нас. Или мы не можем принять важное решение, и оно лежит на наших плечах тяжким бременем.



Возбуждение памяти, внимания. Ваш мозг занят тем, что постоянно думает, как ответить агрессору или исправить отношения. Поэтому вполне нормально то, что ваше внимание направлено совсем в другую сторону, а не на работу, не на повседневные задачи.

Напомним, в настоящих отношениях нет места изменам, ведь они разрушают доверие к партнеру. Но, к сожалению, есть ряд причин, по которым люди решаются на такой шаг. Хуже всего, что даже в счастливых союзах, партнеры могут пойти "налево". Почему так происходит? Если один из партнеров в отношениях недополучает любовь, внимание и заботу, то рано или поздно, он получит это от кого-то другого. Да, чувство пренебрежение часто толкает людей на измены.

Люди с разными сексуальными желаниями чувствуют себя некомфортно и не получают удовольствие от секса. И когда они не могут удовлетворить желания друг друга, то ищут кого-то на стороне, с кем можно отдаться страсти.

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