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Главная Новости Досуг отношения Пять причин, из-за которых быть мужчиной хуже, чем женщиной
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Пять причин, из-за которых быть мужчиной хуже, чем женщиной

Мужчины крутые, но есть моменты, в которых женщины на высоте

сегодня, 22:33
Автор:

Павел Зинченко

Каждый нормальный мужчина гордится тем фактом, что он, собственно, мужчина. Мы сильные, крепкие, храбрые, независимые и вообще крутые. Но есть несколько моментов, которые явно указывают на то, что быть женщиной немного лучше. Совсем капельку. Лишь в отдельных пунктах. Сегодня с помощью издания mport и обсудим эти нюансы.

Депрессии – тяжелее

Пять причин, из-за которых быть мужчиной хуже, чем женщиной

Депрессии в равной степени случаются как с женщинами, так и с мужчинами. Но поскольку мужчины значительно реже обращаются за помощью, то у них она проходит намного тяжелее. Женские депрессии проходят благодаря "беседе по душам" или успокоительным, а мужские рискуют закончится алкоголизмом, нервным срывом и даже привести к самоубийству.

Жизнь – короче

Женщины в среднем живуть на четыре года дольше, чем мужчины. В развитых странах их продолжительность жизни составляет в среднем около 82 лет.

Ампутация – вероятнее

Согласно исследованию финских ученых, мужчины чаще лишаются своих конечностей в результате ампутации. Основная причина – диабет, причем сама болезнь с одинаковой частотой поражает мужчин и женщин. Но мужчины значительно чаще ее запускают.

Кожа – чувствительнее

Считается, что возрастные морщины и складки женщину портят, а мужчину делают привлекательнее. Звучит несправедливо, но зато мужчины чаще заболевают раком кожи и псориазом, а от них крем и пудра не помогут.

Зубы – не свои

Как известно, мужчины больше боятся зубных врачей, да и гигиеной рта увлекаются не так активно. В результате, когда они приходят лечить зубы, их уже следует менять. Что, кстати, гораздо дороже.

Мужчиной все равно быть лучше, как не крути. Также издание "Комментарии" расскажет, как проводят выходные успешные мужчины.


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