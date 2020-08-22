Отдыхать тоже надо уметь: как проводят выходные успешные мужчины

На выходных многие мужчины мечтают выспаться, посмотреть телевизор, повтыкать в компьютер и немного выпить. Но это не путь успешного человека. Тот, кто желает достичь своих целей, также должен уметь отдыхать правильно. Мы с удовольствием расскажем тебе, что имеется в виду. Поможет нам в этом мужской портал mport.

Планируй на каждый уик-энд 3-5 ключевых событий



Многим людям становится дурно только от одной мысли, чтобы планировать выходные. Но вовсе не нужно планировать все до минуты, если ты решил осуществить в выходные несколько интересных затей. Три занятия по три часа — это всего 9 часов из 36 часов отдыха.

Составляя план, не забывай о том, чего не делал уже давно

Не бойся занятся чем-то, что в последний раз делал еще подростком. Пойти поиграть в футбол или любую другую интересную игру - это очень даже неплохой вариант.

Утро выходных — лучшее время сделать что-то для себя

Многие любят утром в субботу и воскресение поваляться в кровати подольше. Но успешные мужчины тратят утро на достижение своих целей. Попробуй делать как они.

Придумывай новые маленькие привычки и семейные традиции

Многие счастливые семьи имеют собственные привычки и занятия, которым они с радостью предаются на выходных. Это может быть что угодно — приготовить что-то оригинальное, прогуляться по парку субботним днем. Главное - это должно превратиться в ритуал, затем в традицию, а потом и в приятные воспоминания, которые придадут сил в трудную минуту.

Выдели часы для полной “отключки“ от общества

Это крайне необходимо, чтобы “разрядиться“. Это может быть время для сна — с часу до трех в субботу и воскресенье. Что-то вроде сиесты в жарких европейских странах: не обязательно нужно спать, можно просто посмотреть фильм, почитать книгу, или найти любое другое интересное занятие.

Уверены, у тебе прекрасно работает фантазия, чтобы ты обеспечил себе потрясающие выходные. Также издание "Комментарии" расскажет, почему зарабатывание денег не должно быть главной целью в жизни.

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