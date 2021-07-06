logo
Русский Українська

BTC/USD

34249.15

ETH/USD

2282.33

LTC/USD

138.46

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Пять бытовых привычек, способных убить отношения
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять бытовых привычек, способных убить отношения

Психологи рассказали, какие бытовые привычки способны испортить отношения и «убить» чувства партнеров

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Бытовые трудности — это то, с чем рано или поздно сталкивается каждая пара. И некоторые привычки могут даже разрушить отношения, поэтому о них важно знать, чтобы вовремя остановиться.

Пять бытовых привычек, способных убить отношения

Проблемы в отношениях / Фото: headtopics

Беспорядок в доме

Чтобы не возникало ссор нужно правильно организовать быт, и обговорить требования относительно порядка и чистоты в доме. Люди бывают разные: одни спокойно относятся к легкому бардаку на письменном столе или кухне, а у других начинает тик при одном только виде использованного чайного пакетика на столе. Конфликт "нерях" и "аккуратистов" может привести к неприятным последствиям, поэтому важно заранее обговорить, кто и за что отвечает в доме, чтобы в нем не было хаоса. 

Зависание в гаджетах

Увы, но в современном мире, это стало серьезной угрозой для отношений. Некоторые партнеры вместо того, чтобы пообщаться и провести время вместе зависают в гаджетах и сидят по разным комнатам. В конечном итоге отношения могут "дать трещину", поскольку партнеры потеряют интерес друг к другу. 

Тотальный контроль

В отношениях у каждого партнера должно быть личное пространство, а тотальный контроль может убить чувства и разрушить отношения. Нужно бережно относиться к границам друг друга, чтобы союз был гармоничным и приносил удовольствие. В противном случае вас ждут постоянные ссоры, недоверие и недосказанности. 

Неудобный рабочий график

Из-за несовпадающих графиков работы в отношениях также могут возникнуть трудности. Если партнеры общаются только в интернете или посредством записок на холодильнике, тогда возникает вопрос: "а зачем вместе жить?". Дефицит внимания, поддержки, заботы может привести к конфликтам и расставанию.

Однообразный досуг

Чтобы отношения развивались, нужно развиваться и самым партнерам, а не сидеть на одном месте, например, за просмотрами сериалов. Однообразие — главный враг страсти, ведь любовь нужно подпитывать какими-то новыми эмоциями и ощущениями. Не допустите, чтобы ваши отношения "съела" повседневная рутина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с каким мужчиной точно не стоит заводить отношения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zolotoy.ru/family/68140-na-razryv-5-bytovyh-privychek-kotorye-mogut-ubit-otnoshenija/?show_form=2020bal
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ