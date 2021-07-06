Пять бытовых привычек, способных убить отношения

Бытовые трудности — это то, с чем рано или поздно сталкивается каждая пара. И некоторые привычки могут даже разрушить отношения, поэтому о них важно знать, чтобы вовремя остановиться.

Проблемы в отношениях / Фото: headtopics

Беспорядок в доме

Чтобы не возникало ссор нужно правильно организовать быт, и обговорить требования относительно порядка и чистоты в доме. Люди бывают разные: одни спокойно относятся к легкому бардаку на письменном столе или кухне, а у других начинает тик при одном только виде использованного чайного пакетика на столе. Конфликт "нерях" и "аккуратистов" может привести к неприятным последствиям, поэтому важно заранее обговорить, кто и за что отвечает в доме, чтобы в нем не было хаоса.

Зависание в гаджетах

Увы, но в современном мире, это стало серьезной угрозой для отношений. Некоторые партнеры вместо того, чтобы пообщаться и провести время вместе зависают в гаджетах и сидят по разным комнатам. В конечном итоге отношения могут "дать трещину", поскольку партнеры потеряют интерес друг к другу.

Тотальный контроль

В отношениях у каждого партнера должно быть личное пространство, а тотальный контроль может убить чувства и разрушить отношения. Нужно бережно относиться к границам друг друга, чтобы союз был гармоничным и приносил удовольствие. В противном случае вас ждут постоянные ссоры, недоверие и недосказанности.

Неудобный рабочий график

Из-за несовпадающих графиков работы в отношениях также могут возникнуть трудности. Если партнеры общаются только в интернете или посредством записок на холодильнике, тогда возникает вопрос: "а зачем вместе жить?". Дефицит внимания, поддержки, заботы может привести к конфликтам и расставанию.

Однообразный досуг

Чтобы отношения развивались, нужно развиваться и самым партнерам, а не сидеть на одном месте, например, за просмотрами сериалов. Однообразие — главный враг страсти, ведь любовь нужно подпитывать какими-то новыми эмоциями и ощущениями. Не допустите, чтобы ваши отношения "съела" повседневная рутина.

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