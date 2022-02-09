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Психологи рассказали, как ведет себя мужчина, когда он действительно влюблен

Мужчина начинает симпатизировать женщине физически, но позже именно ментальная и эмоциональная связь удерживает его в отношениях надолго

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий
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Как отличить, любит ли вас мужчина по-настоящему или нет? Психологи рассказали об особенностях поведения мужчин, которые действительно влюблены и это уже трудно скрывать. Мужчина начинает симпатизировать женщине физически, но позже именно ментальная и эмоциональная связь удерживает его в отношениях надолго, пишет intrigue.

Психологи рассказали, как ведет себя мужчина, когда он действительно влюблен

Отношения (фото из открытых источников)

Если вы хотите узнать, действительно ли он влюблен, то обратите внимание на выражение его лица во время вашего общения. В частности, расширение зрачков может являться показателем интереса. Это подтверждают и результаты многочисленных исследований: когда в мозге активизируются центры, ответственные за получение удовольствия, происходит выброс дофамина в кровь, заставляя зрачки расширяться.

Если мужчина активен в отношениях с вами, это хороший признак влюбленности. В зависимости от стадии знакомства мужчина может искать женщину, добиваться встречи, организовывать встречи, добиваться секса, привлекать внимание женщины, ее восхищение и т.д. (Конечно в том случае, когда он видит, что женщина как-то реагирует на его действия). Когда человек очень заинтересован в вас, он слушает вас, не отвлекаясь на посторонние факторы. Такое поведение одновременно есть и способ, с помощью которого он хочет привлечь вас к себе, и возможностью для него показать, что вы имеете для него большое значение.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз. Постарайтесь не критиковать и не высмеивать за что-то своего партнера, потому что слова могут больно ранить. Вместо этого лучше объясните, что, по вашему мнению, он делает не так. Не все люди хорошо воспринимают критику, поэтому будьте с этим аккуратнее.





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Источник: https://intrigue.dating/interesnoe/priznaki-vlublennosti-kak-ponyat-povedenie-mujchiny/
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