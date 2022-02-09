Психологи рассказали, как ведет себя мужчина, когда он действительно влюблен

Как отличить, любит ли вас мужчина по-настоящему или нет? Психологи рассказали об особенностях поведения мужчин, которые действительно влюблены и это уже трудно скрывать. Мужчина начинает симпатизировать женщине физически, но позже именно ментальная и эмоциональная связь удерживает его в отношениях надолго, пишет intrigue.

Отношения (фото из открытых источников)

Если вы хотите узнать, действительно ли он влюблен, то обратите внимание на выражение его лица во время вашего общения. В частности, расширение зрачков может являться показателем интереса. Это подтверждают и результаты многочисленных исследований: когда в мозге активизируются центры, ответственные за получение удовольствия, происходит выброс дофамина в кровь, заставляя зрачки расширяться.



Если мужчина активен в отношениях с вами, это хороший признак влюбленности. В зависимости от стадии знакомства мужчина может искать женщину, добиваться встречи, организовывать встречи, добиваться секса, привлекать внимание женщины, ее восхищение и т.д. (Конечно в том случае, когда он видит, что женщина как-то реагирует на его действия). Когда человек очень заинтересован в вас, он слушает вас, не отвлекаясь на посторонние факторы. Такое поведение одновременно есть и способ, с помощью которого он хочет привлечь вас к себе, и возможностью для него показать, что вы имеете для него большое значение.

Напомним, если хотите, чтобы отношения с любимым человеком приносили радость, уют и комфорт, постарайтесь избавиться от следующих привычек, которые мешают выстраивать идеальный и крепкий союз. Постарайтесь не критиковать и не высмеивать за что-то своего партнера, потому что слова могут больно ранить. Вместо этого лучше объясните, что, по вашему мнению, он делает не так. Не все люди хорошо воспринимают критику, поэтому будьте с этим аккуратнее.

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