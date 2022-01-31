Психолог рассказала, как справиться со стрессом за считанные минуты: простое упражнение

Как это часто бывает, паниковать мы начинаем в самый неподходящий момент. Ловите действенный совет, который поможет вам быстро обуздать стресс. Клинический психолог Габби Гудье из Австралии рассказала об одном простом упражнении, которое помогает убрать состояние стресса и паники буквально через несколько минут, пишет Daily Mail. Весь секрет в специальной технике дыхания. По словам психолога, эта техника она стала применять ежедневно, и она дает невероятные результаты. Все, что нужно делать – вдыхать через нос, а потом выдыхать через соломинку для питья. Такой метод почти мгновенно снять тревогу.

Отношения (фото из открытых источников)

"Ключевым моментом здесь является то, что ваш выдох длиннее вдоха. Именно так мы активируем часть мозга, которая помогает нам успокоиться", – рассказала Габби Гудье.



Она объяснила, что если вы при вдохе сосчитали до двух, то на выдохе считайте до четырех. Это активирует ту часть мозга, которая успокаивает нервную систему и помогает найти ту самую "кнопку успокоения". Начинающим она рекомендует использовать эту технику на свежем воздухе. Нужно сесть прямо и вдохнуть нормально и естественно через нос. А потом полностью выдохнуть через рот и сжать губы так, словно вы дышите через соломинку для питья.

Напомним, существующая в начале отношений химия может быть пьянкой. Однако действия "под влиянием" могут повлиять на суждения человека двумя способами. Во-первых, желание, чтобы отношения продолжались, может побуждать человека рационализировать красные флаги. Во-вторых, знакомясь с новым партнером, человек может стремиться понять и сопереживать. Хотя это хороший подход, он может создать слепое место, когда человек сталкивается с бессознательным желанием видеть в своем партнере только хорошее, подсознательно оправдывая его сомнительное поведение.









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