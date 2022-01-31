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Психолог рассказала, как справиться со стрессом за считанные минуты: простое упражнение

Как это часто бывает, паниковать мы начинаем в самый неподходящий момент

сегодня, 03:01
Автор:

Ольга Чародий
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Как это часто бывает, паниковать мы начинаем в самый неподходящий момент. Ловите действенный совет, который поможет вам быстро обуздать стресс. Клинический психолог Габби Гудье из Австралии рассказала об одном простом упражнении, которое помогает убрать состояние стресса и паники буквально через несколько минут, пишет Daily Mail. Весь секрет в специальной технике дыхания. По словам психолога, эта техника она стала применять ежедневно, и она дает невероятные результаты. Все, что нужно делать – вдыхать через нос, а потом выдыхать через соломинку для питья. Такой метод почти мгновенно снять тревогу.

Психолог рассказала, как справиться со стрессом за считанные минуты: простое упражнение

Отношения (фото из открытых источников)

"Ключевым моментом здесь является то, что ваш выдох длиннее вдоха. Именно так мы активируем часть мозга, которая помогает нам успокоиться", – рассказала Габби Гудье.

Она объяснила, что если вы при вдохе сосчитали до двух, то на выдохе считайте до четырех. Это активирует ту часть мозга, которая успокаивает нервную систему и помогает найти ту самую "кнопку успокоения". Начинающим она рекомендует использовать эту технику на свежем воздухе. Нужно сесть прямо и вдохнуть нормально и естественно через нос. А потом полностью выдохнуть через рот и сжать губы так, словно вы дышите через соломинку для питья.

Напомним, существующая в начале отношений химия может быть пьянкой. Однако действия "под влиянием" могут повлиять на суждения человека двумя способами. Во-первых, желание, чтобы отношения продолжались, может побуждать человека рационализировать красные флаги. Во-вторых, знакомясь с новым партнером, человек может стремиться понять и сопереживать. Хотя это хороший подход, он может создать слепое место, когда человек сталкивается с бессознательным желанием видеть в своем партнере только хорошее, подсознательно оправдывая его сомнительное поведение.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10101675/Psychologist-Gabby-Goodier-shares-straw-breathing-technique-swears-stress-relief.html
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