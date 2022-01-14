Психологи назвали признаки того, что новые отношения могут разбить вам сердце

Существующая в начале отношений химия может быть пьянкой. Однако действия "под влиянием" могут повлиять на суждения человека двумя способами. Во-первых, желание, чтобы отношения продолжались, может побуждать человека рационализировать красные флаги. Во-вторых, знакомясь с новым партнером, человек может стремиться понять и сопереживать. Хотя это хороший подход, он может создать слепое место, когда человек сталкивается с бессознательным желанием видеть в своем партнере только хорошее, подсознательно оправдывая его сомнительное поведение. О психологии новых отношений пишет Psychology today.

Новые отношения могут разбить вам сердце (фото из открытых источников)

Психолог Эрин Леонард заявляет, что важный способ уравновесить обаяние свежей любви – это подумать о том, что вы чувствуете в отношениях. Три состояния чувств могут означать, что новый партнер может разбить вам сердце.

1. Человек , регулярно сосредотачивающийся на своей собственной жизни и трудностях и редко тратящий время на то, чтобы полностью понять тяжелое положение партнера, может вызвать проблемы в будущем.

2. Человек может чувствовать, что новый партнер считает, что его друзья и семья важнее, чем партнер, его друзья и семья. Партнер, имеющий отдельный набор стандартов для себя, может быть эгоцентричным партнером. Более того, любой партнер, заставляющий кого-то чувствовать, что ему повезло быть частью его или ее элитной группы, может иметь нарциссические наклонности.

3. Партнер чувствует, что его половинка умалчивает его чувство. Партнер, не прилагающий согласованных усилий, чтобы понять, что чувствует его вторая половинка, когда он разочарован, оскорблен, расстроен, подавлен, одинок или злой, может быть партнером, которому не хватает сострадания. Сопереживание – это составляющая отношений, создающих и поддерживающих подлинную близость. Партнер, которому не хватает таких черт, может заставить человека чувствовать себя одиноким в отношениях.

Люди, заранее замечающие "красные флажки" в своих отношениях, могут защитить себя от разбитого сердца.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что психологи раскрыли секрет заниженной самооценки .

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