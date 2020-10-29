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Психолог рассказала, как распознать изменщика

Подсознательно изменщики хотят, чтобы их "поймали"

сегодня, 21:05
Автор:

Любовь Блажко

Нам может казаться, что человек, который способен на измену, не заслуживает понимания. Но, как оказалось, изменщикам тоже бывает непросто, потому однажды оказавшись в трудной ситуации, они не знают, как из нее выбраться, передает издание unian.

Психолог рассказала, как распознать изменщика

Как распознать изменщика. Фото: unsplash

Гештальт-терапевт Оксана Ровная поделилась, что люди, которые изменяют своей второй половинке, на подсознательном уровне хотят, чтобы их "поймали". Изменщик будет всеми возможными способами делать так, чтобы партнер догадался об этом. Например, он может оставить на видном месте любовную записку или не скрывать помаду на воротнике рубашки. 

"Зачастую, это крик о помощи. Некоторые ведут себя неосторожно, потому что хотят остановиться, но не знают — как. И тут нет ничего удивительного: необходимость соблюдать меры безопасности и чувство вины осложняют жизнь", — резюмировала психолог. 

А если же изменщик сам решит признаться в содеянном, то специалист советует сначала обратиться за помощью к психологу. Профессиональная консультация поможет ему лучше понять собственные мотивы такого поведения, а также решить, действительно ли необходимо раскрывать всю правду. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мужчины изменяют чаще всего. Специалисты из Китая решили узнать, какие же мужчины склонны к измене чаще всего. И результат удивил многих: оказалось, что обладатели низкого голоса намного чаще позволяют себе "погулять", нежели те, у кого более высокий тембр голоса. 



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