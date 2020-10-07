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Ученые выяснили, какие мужчины изменяют чаще всего

Бушующие гормоны могут сделать мужчину менее преданным

сегодня, 19:29
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Китая решили узнать, какие же мужчины склонны к измене чаще всего. И результат удивил многих: оказалось, что обладатели низкого голоса намного чаще позволяют себе "погулять", нежели те, у кого более высокий тембр голоса. Об этом пишет издание apostrophe.

Ученые выяснили, какие мужчины изменяют чаще всего

Какие мужчины изменяют чаще всего. Фото: pixabay

Ученые также установили интересную закономерность: женщинам намного больше нравятся мужчины с глубоким баритоном. Это связано с тем, что у них достаточно высокий уровень тестостерона, что говорит о его способности иметь здоровых детей. 

Прежде чем делать подобный вывод, эксперты из Юго-Западного университета Китая провели новый эксперимент. Они пригласили 250 участников, которые прошли специальный психологический тест с вопросами о личной жизни. Также они попросили добровольцев прочитать текст, чтобы выяснить высоту голоса с учетом разных факторов. 

Специалисты уверены в том, что тестостерон и характеристики, которые от него зависят, могут служить неким индикатором в поведении мужчины. Но стоит также отметить, что в эксперименте принимали участие молодые студенты, поэтому людей старшего возраста ученые намерены оценить в отдельном исследовании.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, психолог рассказал, каких женщин уважают мужчины. 


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