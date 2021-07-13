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Психолог перечислил пять главных «убийц» брака

Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие существуют «убийцы» брака и как можно предотвратить крах отношений

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек, вступая в брак, хочет, чтобы он был гармоничным, крепким и счастливым. Но влюбленные могут столкнуться с множеством трудностей. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, что может "убить" семейный союз.

Психолог перечислил пять главных «убийц» брака

Что убивает брак / Фото: depositphotos

Специалист отметил, что внутренние причины систематически могут разрушать близость между партнерами и привести к краху отношений. В чем же проблема?

- Негативизм — если вы постоянно подмечаете недостатки, недочеты супруга — остановитесь! Постоянные жалобы и недовольство разрушают отношения и истощают партнера морально.

- Жизнь сверх доступных средств — научитесь грамотно распределять бюджет. Если на что-то не хватает, не стоит обесценивать труд супруга. Вместо этого, оптимизируйте расходы семьи, исходя из средств, которыми вы располагаете.

- Холодность в постели — мужчины больше нуждаются в физической близости, чем женщины (по больше части). При этом для женщины важно ощущать себя желанной. Поэтому всегда стремитесь поддерживать искру чувств в постели.

- Скрытые смыслы — мужчины не понимают намеков, лучше говорить о своих желаниях прямо. Двусмысленными фразами вы не достучитесь до любимого, рискуете так и остаться неуслышанной, наращивая недовольство. Просты фразы и откровенный разговор — лучший инструмент взаимодействия в паре.

-  Кто угодно, но не он — сравнения с другими парами и их достижениями — не лучший путь. Постоянно сравнивая партнера с кем-то другим, вы раните его чувства и пренебрегаете его достижениями. Это служит червоточиной в вашем союзе и до добра не доводит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мелочи могут улучшить ваш брак.


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