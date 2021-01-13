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Главная Новости Досуг отношения Противоположности не притягиваются: вот по какой причине
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Противоположности не притягиваются: вот по какой причине

В народе часто говорят о том, что противоположности притягиваются, но это совсем не так

сегодня, 15:09
Автор:

Любовь Блажко

В нашем мире существует популярный стереотип о том, что противоположности притягиваются. Однако новое научное исследование показало, что люди больше склонны к тому, чтобы изначально выбирать похожего на себя человека. Результаты проведенной научной работы опубликованы в издании Scientific Reports.

Противоположности не притягиваются: вот по какой причине

Противоположности не притягиваются. Фото: unsplash

"Два человека, которые живут вместе в течение длительного периода времени, становятся похожи друг на друга благодаря повторной эмпатической мимикрии. ”Родственное” сходство, следовательно, может быть не только вопросом общих генов, но и вопросом длительного социального контакта", — говорится в исследовании, которое было проведено еще в 1987 году. 

Но ученые спустя много лет решили проверить правдивость данных выводов. Для этого они сравнили фотографии 517 пар, которые еще были сделаны в начале их семейной жизни. Потом они показали эти снимки незнакомым людям, чтобы те установили, кто является реальной парой предлагаемого человека. Выяснилось, что случайные люди в большинстве случаев называли правильный вариант, а также отметили, что со временем лица супругов становятся все менее похожими. 

Кроме сравнения по фотографии, специалисты также использовали технологию распознавания лиц. Этот метод продемонстрировал аналогичные результаты. 

"Мы не находим поддержки широко распространенной гипотезе конвергенции в физическом облике: лица супругов похожи, но не становятся более похожими со временем", — подытожили они. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене. Психологи из Великобритании удивили неожиданным заявлением: между длиной пальцев женщины и ее неверностью есть определенная взаимосвязь. Именно по этой причине специалисты порекомендовали мужчинам обратить внимание на длину пальцев своей половинки.


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Источник: https://www.popmech.ru/science/631153-uchenye-dokazali-chto-protivopolozhnosti-ne-prityagivayutsya/
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