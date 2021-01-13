Противоположности не притягиваются: вот по какой причине

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Любовь Блажко
В нашем мире существует популярный стереотип о том, что противоположности притягиваются. Однако новое научное исследование показало, что люди больше склонны к тому, чтобы изначально выбирать похожего на себя человека. Результаты проведенной научной работы опубликованы в издании Scientific Reports.
Противоположности не притягиваются. Фото: unsplash
Но ученые спустя много лет решили проверить правдивость данных выводов. Для этого они сравнили фотографии 517 пар, которые еще были сделаны в начале их семейной жизни. Потом они показали эти снимки незнакомым людям, чтобы те установили, кто является реальной парой предлагаемого человека. Выяснилось, что случайные люди в большинстве случаев называли правильный вариант, а также отметили, что со временем лица супругов становятся все менее похожими.
Кроме сравнения по фотографии, специалисты также использовали технологию распознавания лиц. Этот метод продемонстрировал аналогичные результаты.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене. Психологи из Великобритании удивили неожиданным заявлением: между длиной пальцев женщины и ее неверностью есть определенная взаимосвязь. Именно по этой причине специалисты порекомендовали мужчинам обратить внимание на длину пальцев своей половинки.
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