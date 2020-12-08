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Главная Новости Досуг отношения Ученые нашли особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене
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Ученые нашли особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене

Психологи дали неожиданное объяснение женской неверности

сегодня, 21:02
Автор:

Любовь Блажко

Психологи из Великобритании удивили неожиданным заявлением: между длиной пальцев женщины и ее неверностью есть определенная взаимосвязь. Именно по этой причине специалисты порекомендовали мужчинам обратить внимание на длину пальцев своей половинки.

Ученые нашли особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене

Особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене. Фото: unsplash. We-Vibe WOW Tech

Было проведено новое научное исследование, в ходе которого выяснилось, что женщины, у которых указательный палец левой руки длиннее безымянного, заметно чаще демонстрируют супружескую неверность. Что интересно, среди мужчин эксперты не увидели подобной взаимосвязи. 

Ученые поделились, что им еще предстоит выяснить, каким образом строение кисти рук связано с супружескими изменами. 

Стоит также отметить, что ранее специалисты обнаружили связь между неверностью и генетическими особенностями. Во всем оказались виноваты особые мутации в одиннадцатой хромосоме, которые и заставляют людей изменять своему любимому человеку. 

Американские ученые провели масштабный опрос, который показал, что у людей, которые склонны к измене, присутствует мутация в генетической последовательности DRD4. Поэтому у них снижается чувствительность к "гормону счастья". И тогда человеку требуются более острые ощущения, чтобы вновь почувствовать счастье в полной мере. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые определили, кто умнее — мужчины или женщины. В науке не существует таких понятий как "глупый" или "умный". Для нее существуют только особенности развития и отличия в строении мозга. Тем не менее, в современном обществе до сих пор не прекращаются споры о том, кто же на самом деле умнее – мужчина или женщина?



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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/129087-britanskie-psikhologi-dali-neozhidannoe-ob-yasnenie-zhenskoj-nevernosti
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