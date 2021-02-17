Привычки в отношениях, которые сближают пару

Чтобы отношения оставались гармоничными и здоровыми, над ними необходимо постоянно работать. Психологи рекомендуют влюбленным освоить несколько привычек, которые помогут стать ближе в отношениях и лучше понимать друг друга. Что это за привычки?

как стать ближе в отношениях / фото: Huffington Post

Благодарность

Эксперты говорят, что в отношениях очень важно искренне благодарить партнера за оказанную им услугу, даже если пустяковая. Но каждому человеку приятно ощущать свою значимость и ценность. Благодарность – это один из языков любви. Если вы научитесь разговаривать на нем, тогда станете ближе и ваши отношения лишь окрепнут.

Личное пространство

Хорошо, когда партнеры стремятся проводить все время вместе, но у каждого из них должно быть личное пространство. Время, когда он может заняться личным развитием, интересами или просто общением с другими людьми. Это очень важно, если вы стремитесь к гармоничным отношениям. Время, проведенное порознь, помогает лучше понять друг друга, укрепить чувства и стать ближе.

Своевременное решение проблем

В отношениях необходимо научится слышать и слушать своего партнера. Почаще говорите на личные темы, разбирайте проблемы внутри семьи, иначе обиды и недосказанности будут накапливаться и рано или поздно вырвутся наружу. И тогда уже может быть поздно. Прислушивайтесь к чувствам и желаниям друг друга.

Напомним, что семейный психолог Ольга Романова рассказала, какие проблемы в отношения привнес интернет и социальные сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи назвали пять вещей, которым нет места в здоровых отношениях.

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