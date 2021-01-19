Пять вещей, которым нет места в здоровых отношениях

Если хотите, чтобы ваши отношения приносили только комфорт, удовольствие и счастье, постарайтесь исключить из них несколько вещей.

что нельзя делать в отношениях / Фото: iStock

Зависть

Если ваш партнер достигает определенных успехов в какой-то сфере, то это точно повод для гордости, а не для зависти. Этому чувству совершенно нет места в здоровых отношениях. Если вы искренне не можете порадоваться достижениям любимого человека, то подумайте, дорог ли он вам на самом деле.

Конкуренция

Между влюбленными не должно быть конкуренции, ведь вы одна команда, у которой есть общие цели, и вы должны прилагать максимум усилий, чтобы вместе их достичь. Любовь — не соревнование, поэтому в ней нет победителей и проигравших. Не доказывайте своему партнеру, что вы в чем-то лучше его, в итоге это не приведет ни к чему хорошему.

Оскорбления и унижения

Порой, в порыве злости и обиды могут вырываться очень неприятные слова в адрес друг друга, так бывает. Но не стоит это делать привычкой. Не самоутверждайтесь за счет своего любимого человека, не развивайте в нем комплексы, не раньте его действиями и ни в коем случае не унижайте. Вы сами сделали это выбор, поэтому унижая своего партнера, вы тем самым унижаете и себя.

Безразличие

Со временем страсть в отношениях утихает, и на смену одним чувствам приходят другие: уважение, понимание, доверие и т. д. Если же вам безразлично, как проходит день у вашего партнера, какие у него планы и в целом его жизнь, то зачем продолжать эти отношения? Если вы потеряли интерес и не желаете восстанавливать былые чувства, тогда лучше завершить все это.

Ультиматумы и манипуляция

В любви нет места ультиматумам и манипуляциям. Такими действиями вы вряд ли добьетесь желаемого результата. Шантаж, давление и прочие методы лишь убивают чувства и отношения. При таком раскладе вы вряд ли станете равноправной и любящей парой.

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