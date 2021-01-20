Какие проблемы в отношениях «подарил» нам интернет

Современную жизнь сложно представить без смартфона, ведь интернет и социальные сети настолько поглотили нас, что мы перестали общаться в реальности. И ситуация, когда парень и девушка сидят в кафе и молчат, потому что "залипли" в телефонах на сегодняшний день считается нормой. Семейный психолог Ольга Романов рассказала, как интернет может влиять на отношения влюбленных.

Проблемы в отношения / Фото: Sanja Radin / iStock / Getty Images

Нереалистичные ожидания

Большую часть времени мы сидим в интернете и тратим его на развлекательный контент. Люди следят за блогерами, которые рассказывают, как нужно строить отношения, что нужно делать, а что не нужно делать, чтобы вас любили и прочее. И миллионы людей прислушиваются к таким людям, они пытаются соответствовать каким-то нереалистичным ожиданиям, и этим лишь вредят своим отношениям. Эксперт советует не заполнять соцсети аккаунтами идеальных семей, и касаться жизни тех, кто вызывает не зависть, а мотивацию.

Интернет провоцирует ревность

Эксперты допускают, что социальные сети повышают ревность и неудовлетворенность отношениями. Партнеры начинают сомневаться друг в друге, начинают тщательно следить за тем, кто и кому поставил лайк или написал комментарий. А это приводит к ссорам и непониманию, в большинстве случаев. Психолог рекомендует научиться доверять своему партнеру и перестать следить за его действиями в соцсетях.

Интернет полон ложной информации

В интернете очень много статей и постов о том, как распознать неверного мужа/жену, какие знаки зодиака несовместимы или от каких типов мужчин нужно держаться подальше. Многие люди серьезно относятся к этой информации, тем самым усложняя своим отношения. Психолог не советует делать выводы и формировать мнение на основе каких-то непровереных источников. Ведь, если в паре есть проблема, то лучше ее сесть и обсудить, а не искать на просторах интернета, что делать.

Соцсети могут стать причиной неверности

В социальных сетях очень легко завязать новые знакомства, ведь они не подразумевают никаких обязательств. И часто от флирта в интернете не отказываются даже люди, состоящие в серьезных и длительных отношениях. Но стоит быть аккуратнее, ведь флирт может перерасти в свидание, а свидание в измену. Если на телефоне у вашего партнера вдруг появилось приложение для знакомств, то это "тревожный" звоночек. Люди, которые счастливы в отношениях вряд ли будут искать кого-то на стороне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать усложнять отношения и стать счастливее.

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