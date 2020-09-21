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Главная Новости Досуг отношения Правильная стратегия общения с бывшей: стоит ли игра свечь
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Правильная стратегия общения с бывшей: стоит ли игра свечь

Если решил встретиться с бывшей, придерживайся этих правил

сегодня, 17:10
Автор:

Павел Зинченко

Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что необходимо встретиться со своей бывшей. Кто-то смотрит на это спокойно, а для кого-то это страшное событие, которое следует пережить побыстрее и потом забыть, как страшный сон. В любом случае, чтобы встреча с бывшей не имела печальных последствий, мы, с помощью портала mport, дадим тебе несколько полезных советов.

Правильная стратегия общения с бывшей: стоит ли игра свечь

Будь открытой книгой

Прежде чем встретиться с бывшей, убедись, что твоя сегодняшняя девушка в курсе. Скажи, где вы должны встретиться и объясни почему. Это убедит ее, что с бывшей у тебя только дружба.

Не лезь в ее личную жизнь

Веди разговоры на непринужденные темы, не расспрашивай о ее новых отношениях. В конце концов, это не твое дело. Разговаривайте о работе, новом хобби. Не сообщай подробности личной жизни. Просто скажи, что у тебя есть девушка и у вас все хорошо. 

Держи руки при себе

Делать вид, будто между вами ничего не было, достаточно тяжело. Но пресекай любые старые привычки в зародыше. Можешь быстро обнять ее при встрече. Больше прикасаться к бывшей не стоит, а то могут возникнуть проблемы.

Не вспоминайте о прошлом

Не вспоминий прошлое, не рассказывай старых шуток, которые только вам были понятны. Самый простой способ остаться в нормальных отношениях с бывшей девушкой – жить настоящим.

Стоит ли вообще встречаться с бывшей - решать только тебе. Это вопрос неоднозначный. Также издание "Комментарии" расскажет пять главных признаков того, что ваши отношения ведут к браку.


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