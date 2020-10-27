Как супружеские ссоры влияют на здоровье

Регулярные конфликты со второй половинкой приводят к стрессам, нервному напряжению, плохому настроению и депрессии. Все эти факторы серьезно влияют как на психологическое, так и на физическое здоровье человека. Американские ученые выяснили, к чему могут привести частые конфликты в начале брака, передает издание Ukrhealth.

Эксперты провели исследование, участие в котором взяли 250 пар. Оказалось, что регулярные ссоры в начале семейной жизни могут иметь длительное воздействие на то, как партнеры чувствуют себя через десятки лет. Точнее говоря, чем чаще партнеры выясняют свои отношения, тем больше чувствуют себя одинокими, а это негативно отражается на их состоянии здоровья. Участники сообщали, что их здоровье хуже, чем у их ровесников.

"Чем больше мы сможем сделать в начале жизни для сокращения супружеских конфликтов, тем больше у нас шансов предотвратить ухудшение физического здоровья в дальнейшем", — заявила руководитель исследования Кэтрин Уокер о Нил.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как семейные ссоры могут влиять на потенцию мужчины.

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