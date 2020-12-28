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Главная Новости Досуг психология Ученые узнали, в каком возрасте мужчины изменяют чаще всего
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Ученые узнали, в каком возрасте мужчины изменяют чаще всего

Мужчины в этом возрасте изменяют в два раза чаще

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Психологи выяснили, что каждый возрастной этап мужчины сопровождается гормональными и социальными изменениями. Это также отражается на его самооценке, активности и потребностях. В ходе исследования эксперты выяснили, в каком возрасте мужчины чаще всего "ходят на лево".

Ученые узнали, в каком возрасте мужчины изменяют чаще всего

в каком возрасте мужчины изменяют чаще всего / фото: istockphoto

Американские психологи Адам Альтер и Хэл Хершфилд опросили более 42 тысяч мужчин из более 100 стран мира и пришли к выводу, что люди, чей возраст заканчивается на девятку, изменяют как минимум в два раза чаще, чем люди другого возраста. То есть, самым "опасным" для брака периодом является тот, когда мужчине исполняется 29, 39 и 49 лет.

Эксперты допустили, что скорее всего, подобная жажда острых ощущений с новой женщиной связана с нежеланием мужчины стареть, признавать, что вскоре он перейдет на новый этап своей жизни.

Исследование показало, что мужские измены в двух третях случаях происходили на рабочем месте. При этом 85% опрошенных однозначно заявили, что лучше избегать служебных романов с коллегами.

На стыке десятилетий многие представители сильного пола пересматривают свои приоритеты, некоторые решаются на осуществление каких-то желаний, например, экстремального секса с незнакомкой.

Однако женщина, по словам психологов, с легкостью может избавить мужчину от таких желаний, если привнесет в их отношения свежесть и новизну.

Напомним, что ученые из Великобритании нашли особенность, которая отвечает за склонность женщин к измене. Что интересно, среди мужчин эксперты не увидели подобной взаимосвязи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гештальт-терапевт Оксана Ровная рассказала, что люди, которые изменяют своей второй половинке, на подсознательном уровне хотят, чтобы их "поймали".


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Источник: https://www.huffpost.com/entry/why-are-people-more-likely-to-cheat-at-age-29_n_57a9f9e6e4b0ba7ed23d87a7?utm_campaign=hp_fb_pages&utm_source=lifestyle_fb&utm_medium=facebook&ncid=fcbklnkushpmg00000032
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