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Почему возникает ревность: названы основные причины

Психологи назвали основные причины, по которым в отношениях может возникнуть ревность к партнеру

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В любых отношениях может возникнуть ревность и чаще всего она носит негативный характер и может доставить немало проблем. Психологи назвали основные причины, по которым у человека возникает это чувство. 

Почему возникает ревность: названы основные причины

Почему возникает ревность / фото: Getty Images/Westend61

Неуверенность в себе

Это одна из самых распространенных причин. Человек постоянно сравнивает себя с окружающими, сомневается в том, что достоин любви. Но эта неуверенность лишь усугубляет ситуацию и может привести к постоянным ссорам в отношениях. 

Завышенное чувство собственности

Есть люди, которым важно контролировать свое избранника, считая его только "своим". Но такое поведение отталкивает партнера, поскольку он начинает ощущать давление со стороны второй половинки.

Эгоизм

В данном случае человек слишком любит себя и считает, что весь мир должен быть направлен на удовлетворение его желаний. При такой самоуверенности эгоистичная натура стремится полностью завладеть вниманием своего партнера. 

Неудачный опыт в прошлом

Если человек в прошлых отношениях столкнулся с изменой, то довериться новому партнеру будет гораздо сложнее, поскольку измена оставляет большой психологический отпечаток. Человек будет постоянно сомневаться и во всем искать подвохи. 

Ревнивый муж изменяет сам

В таких случаях мужчина приписывает свои поступки партнеру и уверяет себя, что он чувствует ту же потребность в любовных связях на стороне. Никому не хочется чувствовать обиду от измен, в результате чего просыпается чувство ревности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ревность — разрушительное чувство, которое возникает из-за недопонимания и недоверия. Чтобы избежать ревности, нужно определиться с главными правилами и принципами общения со второй половинкой и собой. Чтобы справиться со своими чувствами и разобраться в причине своей ревности, семейный терапевт Наталья Кручинина дала несколько действенных установок.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/425573/
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