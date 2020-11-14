kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16160.92

ETH/USD

470.07

LTC/USD

64.13

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения 7 советов, как избавиться от ревности
commentss НОВОСТИ Все новости

7 советов, как избавиться от ревности

Чтобы справиться с ревностью, нужно прежде всего разобраться в себе

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Ревность — разрушительное чувство, которое возникает из-за недопонимания и недоверия. Чтобы избежать ревности, нужно определиться с главными правилами и принципами общения со второй половинкой и собой. Чтобы справиться со своими чувствами и разобраться в причине своей ревности, семейный терапевт Наталья Кручинина дает несколько действенных установок.

7 советов, как избавиться от ревности

Фото: kleo

1. Углубитесь в себя, вспомните, в какой период своей жизни вы впервые почувствовали ревность.

2. Проанализируйте, что вам помогает справиться с разрушительным чувством.

3. Сформируйте свое представление о ревности. Вспомните, как с этим справлялись члены вашей семьи, близкие люди.

4. Ревность — это отдельный вид контроля. Поймите, почему у вас есть острая необходимость контролировать свою вторую половинки.

5. Определите, сходятся ли ваши ценности с ценностями вашего партнера. Возможно, у вас просто разное виденье мира. В таком случае, вам просто не по пути.

6. Определите для себя духовные приоритеты. Обязательно сообщите о них вторую половинку.

7. Сдерживайте себя в порыве ревности, ведь отношения, основанные на ревности ни к чему хорошему не приведут.

Наталья Кручинина заявляет, что если следовать и придерживаться этих пунктов, справляться со своими эмоциями будет проще. Так вы сохраните свои ценности и ценности партнера.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://family.24tv.ua/yak-pozbutisya-revnoshhiv-pidbirka-porad-novini-ukrayini-i-svitu_n1458653
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ