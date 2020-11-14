7 советов, как избавиться от ревности

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Кириєнко Анна
Ревность — разрушительное чувство, которое возникает из-за недопонимания и недоверия. Чтобы избежать ревности, нужно определиться с главными правилами и принципами общения со второй половинкой и собой. Чтобы справиться со своими чувствами и разобраться в причине своей ревности, семейный терапевт Наталья Кручинина дает несколько действенных установок.
Фото: kleo
1. Углубитесь в себя, вспомните, в какой период своей жизни вы впервые почувствовали ревность.
2. Проанализируйте, что вам помогает справиться с разрушительным чувством.
3. Сформируйте свое представление о ревности. Вспомните, как с этим справлялись члены вашей семьи, близкие люди.
4. Ревность — это отдельный вид контроля. Поймите, почему у вас есть острая необходимость контролировать свою вторую половинки.
5. Определите, сходятся ли ваши ценности с ценностями вашего партнера. Возможно, у вас просто разное виденье мира. В таком случае, вам просто не по пути.
6. Определите для себя духовные приоритеты. Обязательно сообщите о них вторую половинку.
7. Сдерживайте себя в порыве ревности, ведь отношения, основанные на ревности ни к чему хорошему не приведут.
Наталья Кручинина заявляет, что если следовать и придерживаться этих пунктов, справляться со своими эмоциями будет проще. Так вы сохраните свои ценности и ценности партнера.
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