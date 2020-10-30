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Главная Новости Досуг отношения Психологи рассказали, почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения
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Психологи рассказали, почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения

Однажды партнеры начинают предъявлять претензии к любимому человеку из-за роста его популярности в соцсетях

сегодня, 17:55
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты заявили о том, что чем больше селфи человек публикует на своей странице в социальных сетях, тем более высокая вероятность того, что у него может возникнуть конфликт или недопонимание с любимым человеком. Об этом пишет издание golos.

Психологи рассказали, почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения

Почему размещение фото в соцсетях разрушает отношения. Фото: unsplash

Доцент кафедры розничного мерчандайзинга и разработки продуктов Джессика Риджуэй вместе с доцентом Школы коммуникаций Расселом Клейтоном объединили свои усилия для того, чтобы выяснить, как размещение селфи влияет на взаимоотношения двоих людей. 

Так, эксперты пришли к выводу, что наступает момент, когда один партнер начинает высказывать свое недовольство другому, потому что тот становится слишком популярным. Для этого они провели научный эксперимент, в котором приняло участие 420 активных пользователей Instagram в возрасте от 18 до 62 лет. Оказывается, человек так стремится регулярно выкладывать селфи, чтобы таким образом подтвердить удовлетворенность своим внешним видом. Из этого можно сказать, что те, кто думает, что они хорошо выглядят, с большей вероятностью будут публиковать селфи. 

И именно из-за этого может зародиться конфликт, ведь партнер не будет испытывать радость от того, что его любимая (или любимый) вызывает повышенное внимание к себе в социальных сетях, резюмируют эксперты. 

Также издание "Комментарии" расскажет, что о нас может рассказать наше отношение к селфи. 


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