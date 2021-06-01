Почему некоторым девушкам не везет в любви: главные причины

Каждая девушка мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно построить крепкую семью. Но не всем представительницам прекрасного пола удается сделать это легко и быстро. Психологи выделили несколько причин, из-за которых у девушки может не складываться личная жизнь.

Почему девушкам не везет в любви (фото из открытых источников)

Завышенные требования

У некоторых девушек бывают слишком высокие требования и запросы к партнеру, что становится одной из причин невезения в любви. Понятно, что рядом с собой хочется видеть идеального мужчину, но таких не бывает. Нужно быть чуть более снисходительной к потенциальным ухажерам.

Пассивный образ жизни

Одинокие женщины довольно часто придерживаются мнения, что если им судьба встретиться с подходящим мужчиной, то он неожиданно появится у них на пороге. Но это не совсем так. Никто не заставляет женщин "рвать и метать" в поиске возлюбленного. Но проводить время в компании друзей или просто в людных местах все же стоит.

Заниженная самооценка

Нередко встречаются и такие случаи, когда у девушек слишком заниженная самооценка. Казалось бы, низкая самооценка часто равняется скромности, а это не может быть причиной того, что в любви не везет. Однако все не так просто. Обладательницы такого склада характера любое внимание со стороны мужчины воспринимают, как нечто особенное и невероятное.

Особенности характера

Почему-то именно эту причину большинство женщин настоятельно отвергают и не желают принимать. Обычно красивые женщины наотрез не соглашаются верить в то, что у них непростой характер. Тем не менее упрямство, завышенная самооценка, высокомерие часто становятся причиной несостоявшейся личной жизни.

Неправильная модель семьи

У каждого из нас в голове имеется определенная модель семьи, которую мы считаем идеальной. Нередки случаи, когда женщинам не везет в любви потому, что они сами выросли в семье, где не было отца или был, но вел себя неподобающим образом. Мы часто перенимаем и копируем отношения наших родителей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать обращать внимание на чужое мнение.

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