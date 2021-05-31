К сожалению, многие люди часто прислушиваются к чужому мнению, боятся разговоров и осуждения, поэтому не решаются на какие-то поступки, которые могли бы поменять их жизнь к лучшему. Но зачем нам завоевывать внимание чужих людей? Как от этого избавиться?

как перестать обращать внимание на чужое мнение (фото из открытых источников)

Мы забываем спросить себя, нравятся ли нам эти люди или нет

Ограничьте общение с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хуже, чем вы этого заслуживаете. Чтобы перестать думать о том, что говорят другие, вы должны переориентировать свои цели. Так вы придете к выводу, что не каждый человек будет вписываться в ваш личный план успеха. Спросите себя, мотивируют ли вас эти люди? Помогают ли вам саморазвиваться?

Чужое мнение не должно руководить вами

Будьте собой, а не тем, кем вас хотят видеть окружающие. Делайте только то, что хотите вы, а не другие люди. Сфокусируйтесь на своих целях, желаниях, слушайте свой внутренний голос. Мир должен увидеть весь ваш потенциал, и вы не можете позволить кому-то отнять это у вас.

Не принижайте себя

Не заставляйте себя успокаиваться. И ни в коем случае не давайте себя приручать. Можете ли вы заставить себя быть похожим на другого? Нет, это не сработает. Ваш мозг и тело будет отталкивать и отторгать все, что вам не подходит. Вы будете это чувствовать каждой клеточкой своего организма. Чужое мнение может поработить вас — не позволяйте ему этого. У вас есть свои цели в жизни. Как только вы это осознаете, вам будет проще не думать о том, что говорят другие.

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