От каких мыслей следует срочно избавиться, чтобы стать счастливее

Пандемия и напряженная ситуация в стране заставляют людей все чаще погружаться в отрицательные мысли. Но есть тезисы, мешающие наслаждаться хорошими моментами и двигаться вперед к целям. Он таких фраз обязательно следует отказаться! У каждого в жизни хотя бы раз возникали эти навязчивые мысли, от которых самочувствие только ухудшалось. Но справиться с непрерывным потоком негатива в голове бывает очень сложно. Это еще и сказывается на качестве жизни, самочувствии и успеваемости. Поэтому эксперты по телеграммам-канала Психологическая поддержка рассказали, от каких фраз нужно избавиться раз и навсегда, чтобы улучшить свои будни.

Счастье - фото из открытых источников

Мнения, от которых следует срочно избавиться:



Таким образом, вы сразу настраиваете себя на поражение, лишая шансов даже попробовать. Лучше давать себе положительную установку, например, "Это требует много сил, но если постараться, то все обязательно удастся". Действительно, нужно четко разделять негативные и положительные жизненные ситуации: хорошо стараться запомнить и вспоминать, когда нужно вдохновение, а вот с плохим лучше провести холодный анализ и сделать выводы, почему так могло случиться.

Все хорошо происходит с другими, но не со мной.



Это довольно сомнительное мнение, которое на самом деле мало что с правдой. Вы вряд ли знаете, сколько другие приложили усилия и время для того, чтобы дойти до своих целей. Так что старайтесь избегать такого сравнения.

Напомним, жизнь в браке не всегда бывает легка и беззаботна, как это описывают в сказках и любовных романах. И оказывается, первые годы совместной жизни не являются самыми счастливыми, как думает большинство. Такими выводами поделились американские исследователи, которые проанализировали данные более 2 тысяч супружеских пар всех возрастов (средний возраст женщин составил 35 лет, а мужчин -37 лет). Участники эксперимента на протяжении жизни заполняли анкеты, в которых были вопросы, касающиеся их уровня удовлетворенности отношениями с мужем/женой. И как оказалось, первые 20 лет совместной жизни этот уровень стабильно падал, но после отметки в 20 лет супруги заново начинали чувствовать радость от общения и жизни друг с другом.













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