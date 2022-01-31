Через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака

Жизнь в браке не всегда бывает легка и беззаботна, как это описывают в сказках и любовных романах. И оказывается, первые годы совместной жизни не являются самыми счастливыми, как думает большинство.

Когда люди становятся счастливыми в браке (фото из открытых источников)

Такими выводами поделились американские исследователи, которые проанализировали данные более 2 тысяч супружеских пар всех возрастов (средний возраст женщин составил 35 лет, а мужчин -37 лет). Участники эксперимента на протяжении жизни заполняли анкеты, в которых были вопросы, касающиеся их уровня удовлетворенности отношениями с мужем/женой. И как оказалось, первые 20 лет совместной жизни этот уровень стабильно падал, но после отметки в 20 лет супруги заново начинали чувствовать радость от общения и жизни друг с другом.

Ученые подытожили, что чем дольше люди состоят в браке, тем больше начинают ценить, уважать друг друга и это делает их счастливыми.

Напомним, что каждый человек, вступая в брак, хочет, чтобы он был гармоничным, крепким и счастливым. Но влюбленные могут столкнуться с множеством трудностей. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, что может "убить" семейный союз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые опросили 290 семейных пар, которые счастливы в браке долгие годы и сделали определенные выводы. Какие же черты характера должны быть у мужа и жены, чтобы их брак был крепким и гармоничным долгие годы?

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