logo

BTC/USD

37768.89

ETH/USD

2623.72

LTC/USD

108.39

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака
commentss НОВОСТИ Все новости

Через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака

Американские эксперты в ходе исследования выяснили, через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Жизнь в браке не всегда бывает легка и беззаботна, как это описывают в сказках и любовных романах. И оказывается, первые годы совместной жизни не являются самыми счастливыми, как думает большинство.

Через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака

Когда люди становятся счастливыми в браке (фото из открытых источников)

Такими выводами поделились американские исследователи, которые проанализировали данные более 2 тысяч супружеских пар всех возрастов (средний возраст женщин составил 35 лет, а мужчин -37 лет). Участники эксперимента на протяжении жизни заполняли анкеты, в которых были вопросы, касающиеся их уровня удовлетворенности отношениями с мужем/женой. И как оказалось, первые 20 лет совместной жизни этот уровень стабильно падал, но после отметки в 20 лет супруги заново начинали чувствовать радость от общения и жизни друг с другом.

Ученые подытожили, что чем дольше люди состоят в браке, тем больше начинают ценить, уважать друг друга и это делает их счастливыми.

Напомним, что каждый человек, вступая в брак, хочет, чтобы он был гармоничным, крепким и счастливым. Но влюбленные могут столкнуться с множеством трудностей. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, что может "убить" семейный союз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые опросили 290 семейных пар, которые счастливы в браке долгие годы и сделали определенные выводы. Какие же черты характера должны быть у мужа и жены, чтобы их брак был крепким и гармоничным долгие годы?

Читайте также, что яркость интимных отношений могут испортить "годы совместной жизни", потому что все обыденно и неинтересно. Как "перезагрузить" отношения? Какими способами разнообразить сексуальную жизнь?


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-71544-5_7
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!