Через сколько лет люди начинают испытывать счастье от брака

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Светлана Шкурупий
Жизнь
в браке не всегда бывает легка и беззаботна, как это описывают в сказках и
любовных романах. И оказывается, первые годы совместной жизни не являются
самыми счастливыми, как думает большинство.
Когда люди становятся счастливыми в браке (фото из открытых источников)
Такими
выводами поделились американские исследователи, которые проанализировали данные
более 2 тысяч супружеских пар всех возрастов (средний возраст женщин составил
35 лет, а мужчин -37 лет). Участники эксперимента на протяжении жизни заполняли
анкеты, в которых были вопросы, касающиеся их уровня удовлетворенности отношениями
с мужем/женой. И как оказалось, первые 20 лет совместной жизни этот уровень стабильно
падал, но после отметки в 20 лет супруги заново начинали чувствовать радость от
общения и жизни друг с другом.
Ученые
подытожили, что чем дольше люди состоят в браке, тем больше начинают ценить,
уважать друг друга и это делает их счастливыми.
Напомним,
что каждый человек, вступая в брак, хочет, чтобы он был гармоничным, крепким и
счастливым. Но влюбленные могут столкнуться с множеством трудностей. Семейный
психолог Андрей Николаев рассказал, что может "убить" семейный союз.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые опросили 290 семейных пар,
которые счастливы в браке долгие годы и сделали определенные выводы. Какие же
черты характера должны быть у мужа и жены, чтобы их брак был крепким и гармоничным долгие годы?
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также, что яркость интимных отношений могут испортить "годы совместной
жизни", потому что все обыденно и неинтересно. Как
"перезагрузить" отношения? Какими способами разнообразить сексуальную жизнь?
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