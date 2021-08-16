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О чем чаще всего лгут люди в отношениях

Оказалось, чаще всего партнеры скрывают от своих половинок свои фантазии и мысли о других людях

сегодня, 04:58
Автор:

Ольга Чародий

Новое исследование показало, что в среднем влюбленные пары сохраняют до 13 секретов одновременно. Разбираем лживые заверения в отношениях. Многие люди периодически врут. А на вопрос, кто делает это чаще и по какому вопросу, ответили психологи. Об этом пишет powerofpositivity.

О чем чаще всего лгут люди в отношениях

Отношения (фото из открытых источников)

Оказалось, чаще всего партнеры скрывают от своих  половинок свои фантазии и мысли о других людях. К сожалению, сексуальное поведение стала второй по популярности (речь идет о физической измене). Затем в списке фигурирует "ложь", "романтическое желание" и "измена доверия".

Также эксперты в ходе исследования выяснили, что хранение секретов негативно влияет не только на отношения со второй половинкой, но и на психическом и эмоциональном здоровье людей. Люди, которые что-то скрывают, в несколько  раз больше времени проводят в размышлениях, они больше беспокоятся о вскрытии их  тайн, переживают и фокусируются на своих секретах, чтобы никто  о  них не  узнал. 

Напомним, Конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.

Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению. 


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Источник: https://www.powerofpositivity.com/lies-people-tell-partner/
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