О чем чаще всего лгут люди в отношениях

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Ольга Чародий
Новое исследование показало, что в среднем влюбленные пары
сохраняют до 13 секретов одновременно. Разбираем лживые заверения в отношениях.
Многие люди периодически врут. А на вопрос, кто делает это чаще и по какому
вопросу, ответили психологи. Об этом пишет powerofpositivity.
Отношения (фото из открытых источников)
Оказалось, чаще всего партнеры скрывают от своих половинок свои фантазии и мысли о других
людях. К сожалению, сексуальное поведение стала второй по популярности (речь
идет о физической измене). Затем в списке фигурирует "ложь",
"романтическое желание" и "измена доверия".
Также эксперты в ходе исследования выяснили, что хранение секретов негативно влияет не только на отношения со второй половинкой, но и на психическом и эмоциональном здоровье людей. Люди, которые что-то скрывают, в несколько раз больше времени проводят в размышлениях, они больше беспокоятся о вскрытии их тайн, переживают и фокусируются на своих секретах, чтобы никто о них не узнал.
Напомним, Конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению.
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