Отношение к жизни назвали еще одним «ключом к долголетию»

Конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.

как увеличить продолжительность жизни (фото из открытых источников)

Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению.

Психиатры считают, что оптимистам проще справляться с различными трудностями, которые возникают на их пути, они меньше подвержены депрессивному состоянию, более устойчивы к различным заболеваниям и так далее.

При этом американские психиатры пока что еще точно не установили, почему именно оптимизм влияет на продолжительность жизни. Среди возможных объяснений – оптимистам проще вести здоровый образ жизни.

"Первоначальные данные из других исследований показывают, что более оптимистичные люди, как правило, имеют цели и уверены в их достижении, более эффективны в решении проблем и могут лучше регулировать свои эмоции во время стрессовых ситуаций", – добавила Ли.

Напомним, эксперты назвали три ценных совета, которые помогут быстро стать оптимистом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что автор книги "Преимущества счастья" Шон Ачор придумал уникальную технику, которая поможет переключиться на позитивный настрой за короткое время.

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