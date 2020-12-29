Отношение к жизни назвали еще одним «ключом к долголетию»

Язык
Coinspot 29.12.2020
BTC/USD
26729.24
ETH/USD
724.94
LTC/USD
127.47
НБУ 29.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.
как увеличить продолжительность жизни (фото из открытых источников)
Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению.
Психиатры считают, что оптимистам проще справляться с различными трудностями, которые возникают на их пути, они меньше подвержены депрессивному состоянию, более устойчивы к различным заболеваниям и так далее.
При этом американские психиатры пока что еще точно не установили, почему именно оптимизм влияет на продолжительность жизни. Среди возможных объяснений – оптимистам проще вести здоровый образ жизни.
Напомним, эксперты назвали три ценных совета, которые помогут быстро стать оптимистом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что автор книги "Преимущества счастья" Шон Ачор придумал уникальную технику, которая поможет переключиться на позитивный настрой за короткое время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости