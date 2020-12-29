kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26729.24

ETH/USD

724.94

LTC/USD

127.47

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Отношение к жизни назвали еще одним «ключом к долголетию»
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношение к жизни назвали еще одним «ключом к долголетию»

Оптимисты, по словам ученых, живут дольше

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Конечно же, продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.

Отношение к жизни назвали еще одним «ключом к долголетию»

как увеличить продолжительность жизни (фото из открытых источников)

Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей, как мужчин, так и женщин, ожидаемая продолжительность жизни была на 11-15% больше, а вероятность прожить до 85 лет значительно выше, чем у остальных. Она отметила, что повышенный уровень оптимизма действительно может способствовать долголетию и здоровому старению.

Психиатры считают, что оптимистам проще справляться с различными трудностями, которые возникают на их пути, они меньше подвержены депрессивному состоянию, более устойчивы к различным заболеваниям и так далее. 

При этом американские психиатры пока что еще точно не установили, почему именно оптимизм влияет на продолжительность жизни. Среди возможных объяснений – оптимистам проще вести здоровый образ жизни.

"Первоначальные данные из других исследований показывают, что более оптимистичные люди, как правило, имеют цели и уверены в их достижении, более эффективны в решении проблем и могут лучше регулировать свои эмоции во время стрессовых ситуаций", – добавила Ли.

Напомним, эксперты назвали три ценных совета, которые помогут быстро стать оптимистом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что автор книги "Преимущества счастья" Шон Ачор придумал уникальную технику, которая поможет переключиться на позитивный настрой за короткое время. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1377510/how-to-live-longer-positive-outlook-boost-longevity
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ