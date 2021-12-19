Почему счастливые в отношениях люди могут изменять

В настоящих отношениях нет места изменам, ведь они разрушают доверие к партнеру. Но, к сожалению, есть ряд причин, по которым люди решаются на такой шаг. Хуже всего, что даже в счастливых союзах, партнеры могут пойти "налево". Почему так происходит?

Причины измен (фото из открытых источников)

Чувство пренебрежения

Если один из партнеров в отношениях недополучает любовь, внимание и заботу, то рано или поздно, он получит это от кого-то другого. Да, чувство пренебрежение часто толкает людей на измены.

Различные желания

Люди с разными сексуальными желаниями чувствуют себя некомфортно и не получают удовольствие от секса. И когда они не могут удовлетворить желания друг друга, то ищут кого-то на стороне, с кем можно отдаться страсти.

Отсутствие ясности

Когда людям не хватает ясности в отношениях, они обращаются к людям, которые могут указать направление. А иногда это может обернуться достаточно негативно, поскольку они чувствуют, что измена своему партнеру с кем-то другим поможет им понять ценность своего партнера. К сожалению, такие мнения посещают людей очень часто.

Нерешительность

Если отношения только начинают развиваться, то у партнеров может возникать определенная нерешительность. Партнеры точно не знают, что они хотят и хотят ли вообще этого. Нередко такая ситуация толкает кого-то на измены. Но тут есть нюанс. В таких ситуациях, люди не считают, что должны хранить верность, поскольку их отношения неопределенные и не до конца сложились.

Острые ощущения

Некоторые партнеры, даже состоя в счастливых отношениях, могут искать острых ощущений и яркости на стороне. Таким образом, пытаясь разбавить однотонность и серые будни. Для них измена как способ повысить уровень адреналина в организме.

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