Любовь угасает незаметно: 6 тревожных признаков, что пора завершить роман

Почему люди остаются вместе, даже когда отношения больше не доставляют радости? Опрос показал, что многие сохраняют надежду на изменения и страх перед неизвестным.

Отношения. Иллюстративное фото

Меньше содержательных разговоров, отдельные комнаты и исчезновения совместных занятий – шесть признаков могут свидетельствовать о том, что романтические отношения теряют былую близость, пишет Mirror.

Шесть признаков, что отношения теряют искру

По результатам опроса, наиболее характерные сигналы угасания близости таковы:

Меньше содержательных разговоров. Партнеры все реже обсуждают то, что для них действительно важно. Телефон вместо общения. Люди чаще выбирают телефонные звонки, а не личные разговоры. Просмотр телевизора в разных комнатах. Совместный отдых уступает отдельному досугу. Отсутствие общих увлечений. Партнеры больше не находят занятий, которые интересны обоим. Сон в отдельных кроватях. Это также вошло в список признаков, которые могут сопровождать потерю близости. Исчезновение свиданий. Пара перестает уделять время романтическому общению.

Эти признаки не означают, что отношения обязательно обречены, однако могут свидетельствовать об отдалении партнеров.

Почему люди боятся разорвать отношения

Опрос также показал, почему люди продолжают отношения, даже когда чувствуют, что они потеряли былую близость. Среди тех, кто оставался вместе дольше, чем считал нужным, 63% надеялись, что ситуация улучшится, а 33% боялись перемен.

Авторы исследования сравнили это поведение с привычкой сохранять старые вещи, даже если они уже не работают должным образом.

В частности, 47% опрошенных пользовались своей микроволновкой дольше, чем продолжались их романтические отношения, а 36% сохраняли прибор, несмотря на проблемы в работе.

Главный вывод: если общение, общие занятия и романтическая близость исчезают, это повод честно поговорить о состоянии отношений. Только эти признаки не являются основанием для разрыва, но игнорировать длительное удаление тоже не стоит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему женщины прекращают отношения.



